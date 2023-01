Igjen raser Russlands USA-ambassadør mot den amerikanske ledelsen

Russlands ambassadør til USA varsler internasjonal katastrofe hvis USA «fortsetter å forsøke å sikre et strategisk russisk nederlag».

Tidligere denne uken antydet Russlands tidligere president og nåværende medlem av landets sikkerhetsråd Dimitrij Medvedev at et tapende Russland kan ty til atomvåpen. Samtidig advarte den russiske regjeringens talsperson Dmitrij Peskov om at ukrainske angrep mot den annekterte Krim-halvøya vil være «ekstremt farlig» og at dette vil løfte konflikten til et nytt nivå.

På spørsmål om Russland driver farlig og hensynsløs atomvåpen-retorikk legger Russlands USA-ambassadør Anatolij Antonov skylden for uttalelsene på USA. Han benekter at det russiske myndigheter kommer med farlige handlinger og utsagn.

– Det eneste vi gjør er å stadig advare Washington om at deres politikk for å sikre et strategisk russisk nederlag på slagmarken raskt leder verden mot et katastrofalt scenario, sier ambassadøren til det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

– Atom-armageddon

Den russiske diplomaten stiller seg spørrende til det han hevder er en Biden-administrasjon som ikke plukker opp Kremls signaler.

– Jeg vil gjerne stille den amerikanske offentligheten et spørsmål; hva annet bør Russland si eller gjøre for å få de ugjennomtenkte i ledelsen til fornuft og avverge et atom-armageddon som Det hvite hus overfor offentligheten er så opptatt av å forhindre, sier Antonov.

– Full hybridkrig mot Russland

Antonov anklager også USA og andre land for å drive hybrid krigføring mot Russland. Hybrid krigføring er at man kombinerer konvensjonell krigføring med andre virkemidler som terrorisme, cyberangrep og sabotasje.

– Amerikanerne og deres allierte har startet full hybridkrig mot Russland på vårt eget territorium, sier diplomaten ifølge Tass.

Stadig ut mot USA

Tidligere i januar anklaget den russiske USA-ambassadøren USA for å stille seg bak det han mener er en «nazistisk ledelse» i Kyiv. Uttalelsen kom i forbindelse med at det ble kjent at ukrainske soldater skal få missil-trening i Oklahoma i USA.

Antonov mener opplæringen er et bevis på at USA aktivt deltar i krigen i Ukraina.