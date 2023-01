Putins fryktede tsunami-atomvåpen «Poseidon» skal være satt i produksjon

Russlands president Vladimir Putin, her sammen med forsvarsminister Sergej Sjojgu (t. v.) og generalstabsjef Valerij Gerasimov.

Torpedoen «Poseidon» skal ifølge det statlige nyhetsbyrået Tass være produsert og vil om kort tid utplasseres på atomubåten «Belgorod».

«Poseidon» er en kjernefysisk torpedo, også kjent som Status-6 og «Kanyon», og er en undervannsdrone kapabel til å bære et kjernefysisk stridshode. Det er stort hemmelighold rundt det russiske våpenet, og mesteparten av kunnskapen verden har om «Poseidon» stammer fra informasjon som ble lekket i 2015 og i 2018.

Ifølge de lekkede dokumentene var målet med torpedoen å «ødelegge fiendens kyst, og å forårsake uakseptabel og ugjenopprettelig skade på landets territorium ved å sende en radioaktiv tidevannsbølge inn over landet».

I 2015 var dette angivelig kun på idé-stadium, men dokumenter lekket i 2018 bekreftet at Russland da var i gang med å utvikle et nytt interkontinentalt atommissil konstruert til å gå under vann.

– De har veldig lite støy, høy manøvrerbarhet og er så godt som umulige å ødelegge. Det finnes ikke noe våpen i dag som kan bekjempe dem, uttalte Russlands president Vladimir Putin da om våpenet.

TASS: Det første partiet er klart

Det statlig kontrollerte nyhetsbyrået Tass meldte tidligere denne uken at det første partiet av Poseidon undervannsdroner skal være produsert, for å plasseres om bord i atomubåten «Belgorod». Nyhetsbyrået, med tette bånd til Kreml, viser til kilder tett på det russiske militæret og forsvarsindustrien.

Ifølge kilden er det utført en rekke suksessfulle tester med kjernekomponentene til undervannsdronen, inkludert den atomdrevne enheten.

Informasjonen er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Skremte med tsunami over Storbritannia

I Vesten ble nok man først klar over Poseidon etter at en av Russlands mest populære programledere og nyhetsankere 1. mai i fjor viste en skremmende demonstrasjon av torpedoens mulige kapasiteter.

I løpet av sendingen skal Dmitrij Kiseljov ha sagt at våpenet «kan drukne Storbritannia under en 500 meter høy tidevannsbølge av radioaktivt sjøvann, ifølge The Guardian.

– En slik bølge vil bære med seg ekstreme mengder radioaktivitet, og etter å ha skylt over de britiske øyene vil den etterlate seg intet annet enn en radioaktiv ørken, skal Kiseljov ha sagt. Undervannsdronen er omtalt som et «dommedgsvåpen».

Slik demonstrerte Kiseljov hvordan «Poseidon» vil kunne begrave Storbritannia under en radioaktiv tidevannsbølge. Les mer Lukk

7000 ganger kraftigere enn Hiroshima

Torpedoen er om lag 20 meter lang og kan gå så dypt som 1000 meter, med en rekkevidde på 10.000 kilometer, ifølge Sidharth Kaushal, en britisk missil-forsker til Euronews

Den skal kunne frakte et atomstridshode med sprengkraft tilsvarende 100 megatonn TNT, omtrent 7000 ganger kraftigere enn «Little Boy»-bomben som traff Hiroshima i 1945.