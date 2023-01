Russiske bedrifter trenger ikke bry seg om utenlandske aksjonærer

NTB

President Vladimir Putin gir store russiske selskaper rett til å se bort fra stemmer fra aksjonærer fra såkalt uvennlige land i år.

Endringen gjelder ut året og omfatter større energi-, ingeniør- og handelsbedrifter der eierne er underlagt sanksjoner. Også bedrifter med utenlandske minoritetsaksjonærer er omfattet av den nye regelen.

Unntaket dekker kun bedrifter som hadde mer enn 100 milliarder rubler – rundt 14,5 milliarder kroner – i omsetning i fjor. Det er opp til bedriftene selv å velge om de vil regne med stemmene fra de «uvennlige» aksjonærene.

Nyhetsbyrået Interfax viser til en kilde som sier regelendringen vil berøre et titall bedrifter.

Tiltaket kommer etter at flere bedriftsledere tidligere har sagt at uklarheter rundt utenlandske aksjonærers stemmer har stått i veien for godkjenning av budsjetter og endringer i styrer.