2022: Året da russiske oligarker døde som fluer

Det var ikke helt ufarlig å være russisk oligark i 2022. Ved siden av store økonomiske tap som følge av sanksjoner var det flere som avgikk ved døden, noen på mystisk vis.

Julaften ble den russiske industrimagnaten Pavel Antov funnet død i en blodpøl utenfor en hotellterrasse på et ferieanlegg i den indiske byen Rayagada. To dager tidligere ble et annet medlem av reisefølget, Vladimir Bidenov, også funnet død.

Oligarken Pavel Antov ble rik på kjøtt- og pølseproduksjon i byen Vladimir øst for Moskva. I 2019 anslo Forbes hans formue til rundt 140 millioner dollar. I juni i fjor publiserte Antov en innlegg i sosiale medier som ble oppfattet som kritikk av den russiske bombingen av Ukraina. Innlegget ble raskt slettet og erstattet av et innlegg der han ga sin støtte til Russlands president Vladimir Putin og erklærte seg selv som patriot.

Antov ble den siste av de 20 russiske oligarkene som mistet livet i 2022.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

Syv falt i døden

I tillegg til Pavel Antov var det seks andre russiske oligarker som angivelig falt i døden i fjor.

Ved flere tilfeller skal oligarkene offisielt ha falt ut fra vinduer ved uhell eller ved selvmord, men flere stiller seg kritiske til russiske og andre myndigheters rapporter om dødsfallene.

I mai falt Andrej Krukovskij (37) utfor en klippe. Krukovskij var leder av et Gazprom-eid skianlegg i OL-byen Sotsji, ifølge svenske Expressen.

Eiendomsmagnaten Dmitriij Zelenov (50) og tidligere rektor ved det tekniske universitetet i Moskva Anatoly Gerashchenko (73) døde begge som følge av fall i trapper.

Ravil Maganov (67), Dan Rapoport (52) og Grigorij Kochenov (41) falt alle fra balkonger eller vinduer.

Familietragedier

I flere tilfeller ble avdøde oligarker funnet sammen med familiemedlemmer som led samme skjebne.

I april ble den tidligere Kreml-byråkraten, banktoppen og Vladimir Putin-allierte 51-åringen Vladislav Avajev funnet skutt i luksusleiligheten sin i Moskva sammen med sin kone og datter. Russisk politi mener Avajev drepte sin kone og datter før han tok sitt eget liv.

Én dag senere ble en annen oligark, Sergej Protosenja (55), funnet død under lignende omstendigheter i Lloret de Mar i Catalonia i Spania. Også han ble funnet død sammen med sin kone og datter. Spansk politi har to teorier om hva som skjedde med familien: At Protosenja drepte familien sin før han tok sitt eget liv, eller at hele familien ble drept av noen andre.

MedStorm-eieren Vasilij Melnikov (43) ble også funnet død med sin kone i tillegg til to barn på fire og ti år. Alle fire bar preg av knivstikking. Ifølge russiske myndigheter ble det ikke funnet tegn til innbrudd i leiligheten familien ble funnet i. En sentral hypotese i saken er at Melnikov drepte familien sin før han tok sitt eget liv, skriver Expressen.

Jevgenij Palant (47), deleier i telekomselskapet A-mobile, ble sammen med sin kone funnet knivstukket i sitt hjem i juni. Russisk politi mener Palant drepte sin kone før han tok sitt eget liv.

Gazprom-toppene i Leninsky

To oligarker knyttet til det russiske gasselskapet Gazprom ble funnet døde på det russiske feriestedet Leninsky utenfor St. Petersburg.

Leonid Shulman var sjef for transport i Gazprom Invest. Han ble funnet død på badet i sitt eget hjem på det luksuriøse feriestedet 30. januar 2022. Det skal ha blitt funnet et selvmordsbrev på stedet.

25. februar ble Gazprom-topp Aleksander Tjuljakov også funnet død Leninsky. Han ble funnet i en garasje, skriver Expressen.

– Signaturdrap

Den svenske sikkerhetsrådgiveren og Russland-eksperten Vilhelm Konnandersa i september at det er åpenbart at hoveddelen av oligark-dødsfallene er drap.

– Noen av dødsfallene er rene signaturdrap der folk blir kastet ut av vinduer og andre blir myrdet rett opp og ned, sa han i september ifølge Expressen.

Han mener at de mulige drapene på Bidenov og Antov i India i jula kan ha blitt utført for å kvitte seg med folk som står i veien, og avskrekke andre eller å få tilgang til rikdommen deres.

Bill Browder har lang erfaring fra finanssektoren i Russland. Han er overbevist om at de mange oligark-dødsfallene er en del av et mønster. Foto: Tolga Akmen / AFP / NTB Les mer Lukk

I oktober i fjor uttalte den britisk finansmannen Bill Browder, som har lang erfaring fra det russiske næringslivet, seg om de mange oligark-dødsfallene. Han mente da at flere av de mystiske dødsfallene er drap, og at penger er årsaken.

Han er sikker på at de mange drapene, særlig i olje- og gassnæringen dreier seg om planlagte drap.

– Det er ikke så mange dødsfall i olje- og gassnæringen på ett år uten at det er et mønster, sa Browder til SVT i oktober.

Browder var en suksessfull forretningsmann i Russland, og har selv erfart hvordan både politikk og vold fungerer.

I tillegg til de allerede omtalte oligarkene døde også disse:

Mikhail Watford (66): Watford var en ukrainskfødt oljeoligark. Han ble funnet død i en garasje i Surrey i England i februar. Britisk politi mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt i forbindelse med dødsfallet, skriver Expressen.

Alexander Subbotin (43): Subbotin var styremedlem i oljeselskapet Lukoil. Han ble funnet død i en kjeller utenfor Moskva etter et besøk hos en sjaman i mai.

Yuri Voronov (61): Voronov var leder i logistikkselskapet Astra Shipping. Han ble funnet død i bassenget sitt med et skuddsår i hodet i juli.

Ivan Petjorin (39): Petjorin var flysjef i energiselskapet KRDV. Han druknet i september etter å ha falt over bord fra båten sin.

Pavlo Pchelnikov (52): Pchelnikov var toppleder i et russisk jernbaneselskap. Han skal ha skutt seg selv på balkongen hans i september.

Nikolaj Mushegian (29): Mushegian var kryptovaluta-gründer. Han druknet i Puerto Rico i oktober. Før dødsfallet skrev han på Twitter at han var redd for at etterretningstjenestene amerikanske CIA (USA) eller Mossad (Israel) skulle myrde ham.

Alexander Buzakov (66): Buzakov var verftssjef. Han døde i desember. Ingen dødsårsak er oppgitt.