Dansk etterretning advarer dersom Putin styrer mot nederlag: Kan føre til atomkrig

Russlands president Vladimir Putin under et besøk ved National Defense Control Center (NDCC) for å overvåke testen av et nytt russisk hypersonisk missilsystem, Avangard, som kan bære atomvåpen og konvensjonelle stridshoder.

Spenningen mellom Nato og Russland er stor, og den gjensidge avskrekkingen balanserer på en knivsegg. Nå advarer dansk etterretning om at verden risikerer atomkrig, og at den kan utløses ved en feiltagelse.

«En misforståelse i det russiske militæret kan eskalere krigen», skriver det danske forsvarets etterretningstjeneste, FE, i en ny rapport.

Vil ha kontroll med hele Ukraina



Ifølge danske militæreksperter viser Russlands pågående krig mot Ukraina og annektering av ytterligere deler av landet, at president Putin har viljen til å fortsette selv om han ikke nådde sine strategiske mål ved starten av krigen.

«Russlands mål med krigen har ikke endret seg, men det umiddelbare målet er nå med stor sannsynlighet å opprettholde og konsolidere kontrollen over de annekterte regionene, og deretter fortsette invasjonen og få kontroll over resten av Ukraina,» heter det i rapporten.

Ingen vet hva Natos og USAs svar vil være, men det blir trolig kraftfullt



Mest alarmerende er advarselen om at Putins regime kan være i ferd med å krysse røde linjer for bruk av atomvåpen.

Ingen vet hva Natos svar vil være, men USAs president Joe Biden og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har begge advart Russland på det sterkeste.

Nato regnes som Russland overlegent konvensjonelt, men en atomkrig vil få katastrofale konsekvenser for Europa, og ikke minst Russland.

– Bare bruk av atomvåpen vil avverge et uakseptabelt russisk nederlag

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Dersom Russland fortsetter å tape på slagmarken og presses ut av okkuperte områder, vil risikoen for atomvåpen øke. Spesielt dersom Krim og Donetsk skulle bli gjenerobret.

«Hvis det skjer, er det en risiko for at Russland vil konkludere med at bare bruk av atomvåpen vil avverge et uakseptabelt russisk nederlag», heter det i rapporten fra det danske forsvarets etterretningstjeneste, FE.

Det som også kan utløse bruk av atomvåpen og en påfølgende atomkrig, er dersom russiske befalingsmenn feilbedømmer situasjonen og gir ordre, som igjen kan trigge kraftige motsvar fra Nato, som også har fingeren på avtrekkeren hvis ett av medlemslandene blir trukket inn i krigen.

– En slik misforståelse kan da føre til en eskalerende krise

«Risikoen øker for at noen lavere i det russiske hierarkiet kan misforstå og overreagere på militære aktiviteter i et Nato-land. En slik misforståelse kan da føre til en eskalerende krise,» heter det i rapporten.

I likhet med norske eksperter på militær strategi mener dansk etterretning at Russland prøver å føre en utmattelseskrig. Dette vil skje gjennom militær mobilisering, artillerioverlegenhet og angrep på infrastruktur og sivile mål .

«De prøver å slite ned de ukrainske styrkene og skremme landets befolkning. På denne måten ønsker Russland å tvinge Ukraina til godta en fred på Russlands premisser.»

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har gjentatte ganger avvist Russlands krav for å inngå våpenhvile. Dessuten frykter Ukraina at Putin vil bruke en våpenhvile til å omgruppere og forberede nye offensiver.

– Alt kan imidlertid endre seg

FE advarer nå om risikoen for at Russland vil konkludere med at bare utplasseringen av taktiske atomvåpen vil kunne avverge et uakseptabelt russisk nederlag.

Men å legge seg ut med Nato vil likevel sitte svært langt inne, ettersom Russland da risikerer å bli knust militært.

«Det er usannsynlig at Russlands ledelse ønsker å provosere fram en direkte militær konflikt med Nato. Alt kan imidlertid endre seg dersom Russland kommer i en situasjon der hvor landets ledelse konkluderer med at Nato handlinger utgjør en trussel mot Russlands strategiske kjerneinteresser,» er en av konklusjonene i rapporten.

Kan true Finland og Sverige med atomvåpen



Ifølge det danske forsvarets etterretningstjenes er det sannsynlig at Russland vil true med å bruke atomvåpen mot mål i Sverige og Finland i nær fremtid.

Men så lenge Russland har utplassert store deler av våpnene og styrkene i Ukraina, anses det likevel som krevende for Russland å gjennomføre en større og koordinert militær offensiv mot de Norden og baltiske landene.