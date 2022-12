Viktor Bout – «Dødens kjøpmann» – sier han ville meldt seg frivillig om han kunne

I sitt første TV-intervju etter at han kom hjem til Russland, uttrykker våpenhandleren Viktor Bout støtte til president Vladimir Putins krig mot nabolandet.

Torsdag ble den beryktede russiske våpenhandleren, Viktor Bout, eller «dødens kjøpmann» byttet mot den amerikanske basketballstjernen Brittney Griner.

Vel hjemme i Russland har han gjennomført sitt første TV-intervju etter å ha sittet elleve år i et amerikansk fengsel.

– Ville selvfølgelig meldt meg frivillig

I intervjuet med den statskontrollerte TV-kanalen Russia Today (RT), uttrykker Bout støtte til den «militære spesialoperasjonen», som krigen fortsatt kalles i Russland.

– Hvis jeg hadde muligheten og de nødvendige ferdighetene, ville jeg selvfølgelig meldt meg frivillig (til å krige for Russland, journ.anm.), sier Bout til RT, gjengitt av det Moskva-baserte nyhetsnettstedet Gazeta.ru.

Viktor Bout i en skjermdump fra en video publisert av den statlige russiske TV-kanalen VGTRK.

Videre mente han den militære spesialoperasjonen burde skjedd mye tidligere.

– En russisk mann som meg har aldri forstått hvorfor vi ikke gjorde dette tidligere. I 2014 så vi ukrainere vifte med russiske flagg og rope «Russland! Russland!» i Donbas og Odesa.

Twitter ler av uttalelsene

Etter at Gazeta delte deler av intervjuet på sin Twitter-konto har flere brukere harselert med Bout og uttalelsene hans.

Blant annet skriver en bruker som kaller seg «Anthony Goldsmith»:

– Tydeligvis har ingen fortalt Viktor at de tar middelaldrende straffedømte.

Trolig peker Twitter-brukeren på at den paramilitære Wagnergruppen, og deres sjef Jevgenij Prigozjin, har blitt fersket i, og innrømmet, å ha rekruttert soldater fra russiske fengsel.

I tillegg har det kommet flere rapport om at Russland, under den delvise mobiliseringen i september og oktober, mobiliserte flere eldre, syke og ikke minst utrente menn til krigen.

Knyttes til noen av de mest voldelige konfliktene i verden

Våpenhandleren Bout returnerte til Russland etter en fangeutveksling mellom USA og Russland torsdag.

Han er en av verdens mest beryktede våpenhandlere og knyttes til noen av de mest voldelige konfliktene i verden de siste tiårene.

Den 55 år gamle russeren ble født i Tadsjikistan i det daværende Sovjetunionen. Etter å ha tjenestegjort i forsvaret, begynte han å jobbe med flyfrakt på 1990-tallet i kjølvannet av Sovjetunionens kollaps, skriver BBC.

Gjennom en rekke stråselskaper skal han ha levert våpen til konfliktherjede deler av Afrika.

I 2010 ble han utlevert fra Thailand til USA, etter at amerikanerne to år tidligere hadde lagt en felle for Bout.

I rettssaken i New York hevdet Bout at han var uskyldig anklaget for å drive ulovlig våpenhandel. Det trodde ikke juryen på, og i 2012 ble han dømt til 25 års fengsel.