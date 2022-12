Bout er en av verdens mest beryktede våpenhandlere og knyttes til noen av de mest voldelige konfliktene i verden de siste tiårene.

Den 55 år gamle russeren ble fødd i Tadsjikistan i det daværende Sovjetunionen. Etter å ha tjenestegjort i forsvaret, begynte han å jobbe med flyfrakt på 1990-tallet i kjølvannet av Sovjetunionens kollaps, skriver BBC.

Stråselskaper

Gjennom en rekke stråselskaper skal han ha levert våpen til konfliktherjede deler av Afrika. Etter å ha lest en rapport om Bout i 2003, sa den britiske viseministeren Peter Hain at han var «dødens kjøpmann og kontrollerte fly og handelsruter for våpen fra Øst-Europa (...) til Liberia og Angola».

– Bout er en mineral- og våpenhandler og transportør som har støttet opp om regimet til Charles Taylor i et forsøk på å destabilisere Sierra Leone, heter det i FN-dokumenter. Taylor var president i Liberia og ble i 2012 dømt for medvirkning til krigsforbrytelser under borgerkrigen i nabolandet.

Medier i Midtøsten har påstått at Bout har levert våpen til al-Qaida og Taliban. Han skal også ha levert våpen til begge sider i borgerkrigen i Angola og til krigsherrer og regjeringen i flere andre konflikter i Afrika.

Utlevert til USA – og fra USA

I 2010 ble han utlevert fra Thailand til USA, etter at amerikanerne to år tidligere hadde lagt en felle for Bout. Amerikanske agenter utga seg for å tilhøre den colombianske Farc-geriljaen og sa rakettene de ville kjøpe, skulle brukes til å drepe amerikanske piloter.

– Vi har samme fiende, skal Bout ha svart.

I rettssaken i New York hevdet Bout at han var uskyldig anklaget for å drive ulovlig våpenhandel. Det trodde ikke juryen på, og i 2012 ble han dømt til 25 års fengsel.

Ti år senere er han altså utlevert på nytt – til hjemlandet Russland, i bytte mot en amerikansk basketballspiller.