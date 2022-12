Kristersson: Fare for strømutkobling i Sverige – ber folk spare på strømmen

– Vi ber det svenske folket om å spare strøm og senke innetemperaturen for å minske risikoen for utkoblinger, sier Sveriges statsminister Ulf Kristersson.

Situasjonen for det svenske strømnettet er «relativt akutt», sier statsminister Ulf Kristersson. To av landets seks kjernekraftreaktorer stenges fredag for vedlikehold.

– Vi vil ikke skape panikk på noen måte, men vi er sterkt bekymret for den svenske strømproduksjonen akkurat nå. Situasjonen for strømnettet er rett og slett anstrengt, sa den svenske statsminister på en pressekonferanse i Stockholm fredag formiddag.

Han viser til at Sveriges største kjernekraftreaktor, Oskarshamn 3, tas ut for vedlikehold i 10 dager. Også et annet kjernekraftverk stenges av samme grunn. Det betyr ifølge Kristersson at risikoen for utkobling i strømnettet økes fra «lav» til «reell».

– Vi ber det svenske folket om å spare strøm og senke innetemperaturen for å minske risikoen for utkoblinger, tilføyde statsministeren.

Frykter høye strømpriser

Det er lettere sagt enn gjort. Kaldt vær i Sverige driver opp forbruket. Samtidig er strømproduksjonen under press som følge av lite og svak vind. I tillegg går en reaktor på atomkraftverket på Ringhals for halv maskin i helgen.

Til stede på pressekonferansen var også finansminister Ebba Busch og arbeidsminister Johan Pehrson.

– Dette øker risikoen for enda høyere strømpriser, sa Busch.

Jobber med å sikre forsyningen

Men til tross for den sterke advarselen fra regjeringen, er det ifølge Svenska kraftnät svært lav risiko for strømmangel, i hvert fall i nær fremtid, om ikke noe uforutsett skulle skje.

– Et tegn på det er at Karlshamnsverket ikke er i beredskap. Dersom situasjonen blir mer kritisk, kan vi be om at det oljefyrte Karlshamnsverket går i beredskapsmodus, slik at det kan starte opp med to timers varsel. Det er ikke gjort ennå, påpekte driftsleder Pontus de Maré i Svenska kraftnät til nyhetsbyrået TT torsdag.

Han avdramatiserte situasjonen ytterligere ved å vise til at Svenska kraftnät har inngått en avtale med Göteborg Energi om Rya kraftvarmeverk, som kan sikre tilgang på inntil 250 MW i det sørvestlige Sverige fram til mars 2023.

Ingen fare for Norge

På pressekonferansen fredag sa generaldirektør Lotta Medelius-Bredhe i Svenska kraftnät at det vil bli nødvendig med strømimport til Sør-Sverige fra Norge de nærmeste dagene, for å dempe risikoen for utkobling.

Det svenske og norske kraftnettet er koblet tett sammen, og situasjonen i Sverige kan dermed slå kraftig inn på prisen på strøm i Sør-Norge. Dette betyr ikke at det er aktuelt med utkobling i Norge.

– Importmulighetene er nå gode, sa de Maré.