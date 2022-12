Trump fordømmes for å ville oppheve deler av grunnloven

NTB

Tidligere president Donald Trump får krass kritikk fra begge partier etter at han foreslo å oppheve deler av grunnloven på grunn av det angivelige valgjukset i 2020.

– Et massivt juks av denne typen og denne størrelsesorden rettferdiggjør opphevelse av alle regler, reguleringer og paragrafer, selv dem som står i grunnloven, skrev han på sin sosiale nettplattform Truth Social.

– Våre storslåtte grunnlovsfedre ønsket ikke, og ville ikke støttet, Falske og Bedragerske Valg, fortsatte han og hevdet at valget enten måtte være «å oppheve resultatet og erklære den rette vinneren som president, eller holde omvalg».

Det hvite hus sluttet seg til fordømmelsen fra mange politikere fra begge partier av utsagnet, som flere kalte bisarr.

– Den amerikanske grunnloven er et hellig dokument som i over 200 år har vært en garanti for frihet og rettsstat i vårt land. Å angripe grunnloven og det den står for, er å trampe på vår nasjons sjel, sier talsmann Andrew Bates.

– Ute av kontroll

– Han ber om en slutt på USAs konstitusjonelle demokrati. Han er ute av kontroll og en fare for vårt demokrati, sa Demokratenes flertallsleder i Senatet, Chuck Schumer, mens kongressrepresentanten Ted Lieu kalte ideen anti-amerikansk og fascistisk.

Påtroppende mindretallsleder i Representantene hus, Hakeem Jeffries, kalte uttalelsen merkelig og ekstrem og sa at Republikanerne må bestemme seg for om de vil fortsette å støtte Trumps antidemokratiske synspunkter.

– Må ta avstand

Den demokratiske kongressrepresentanten fra Virginia, Don Beyer, sa at Trump «åpent erklærte seg som fiende av grunnloven, og at republikanerne nå må ta avstand fra ham.'

Og det gjorde noen.

Kongressrepresentant Mike Turner tok et heftig oppgjør med utsagnet og sa det bør være en faktor når partiet velger hvem som blir partiets kandidat ved valget i 2024.

John Bolton, selv en konservativ som var USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver under Trump fram til de to røyk uklar, sa at alle sanne konservative nå må gå imot hans kampanje for å bli presidentkandidat i 2024.

Antisemitter til middag

Og Adam Kinzinger, en av de få republikanerne som stemte for å stille Trump for riksrett, sa at utsagnet er sinnssykt, og at ingen konservativ lenger med noen rett kan støtte ham.

Trump har de siste dagene også vakt sinte reaksjoner etter at han tok imot to kjente antisemitter til middag i Mar-a-Lago i Florida.

Rapperen Kanye West, som nylig uttrykte sin beundring for nazismen og Adolf Hitler, hadde med seg den kjente holocaust-fornekteren Nick Fuentes til middagen, uten at noen hindret dem i å komme inn.