Svensk oberstløytnant sjokkert over de russiske forholdene: – Ekstremt dårlig

Videoer fra russiske treningsleirer sjokkerer den svenske oberstløytnanten Joakim Paasikivi. Tegn på dårlig lederskap og dårlig utstyr, mener han.

I dag er det ni måneder siden Russland invaderte nabolandet Ukraina.

De siste rapportene sier at Russland sliter. Ukraina gjenerobrer stadig mer og mer av områdene i Sør- og Øst-Ukraina. Dette fikk Kreml til å mobilisere 300.000 militære reservister, noe som fortsatt ikke har vist seg på slagmarken, selv om mobiliseringen startet for over to måneder siden.

I tillegg meldes det om uerfarne soldater med lite trening, dårlig moral og dårlig utstyr i den russiske leiren.

Nå viser også videoer fra russiske treningsleirer at det tilsynelatende står veldig dårlig stilt.

Den svenske oberstløytnanten Joakim Paasikivi mener det er et tegn på dårlig lederskap.

Soldatene vil bli syke

Til den svenske avisen Expressen kommenterer Paasikivi videoene fra det som skal være en russisk treningsleir i Russland.

Videoen filmes inn i et telt hvor teltdukene blafrer i vinden, mens russiske soldater ligger på feltsenger.

Synet sjokkerer Paasikivi, som poengterer at det ikke en gang er i Ukraina, så Russland er ikke under press.

– Her har du et ødelagt gammelt telt, hvor soldatene ikke en gang har måket opp jord eller snø langs underkanten. Det tyder både på dårlig lederskap, at man ikke kan passe på at folk tar vare på seg selv, men også ekstremt dårlig utstyr, at de forventes å bo der, sier oberstløytnanten til Expressen.

Han mener de russiske soldatene vil bli syke av å bo under sånne forhold. Hva det vil si for kampmoralen, sier Paasikivi han skal la være usagt.

– Bemerkelsesverdig hvor ille det er

En annen video viser hvordan russiske soldater har spunnet plastfolie, eller byggeplast, rundt trær for å holde ly. En slags hjemmesnekret bivuakk.

I en av videoene ser man provisoriske løsninger for å holde ly for vinden. Les mer Lukk

– En soldat ønsker å være varm, mett, ren, tørr og uthvilt, og det er da du har beste forutsetninger i kamp. Her ser vi forhold som gjør at ingen av disse tingene kan oppnås, sier Paasikivi.

Tidligere rapporter har også vist at de russiske styrkene sliter med forsyninger, så det er lite mat. I tillegg til dårlig vinterutstyr.

I et brev til guvernøren i Primorje på den russiske østkysten, Oleg Kozjemjako, skal russiske soldater klage over blant annet dette.

– Det er virkelig bemerkelsesverdig hvor ille det er, sier Paasikivi.