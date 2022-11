Den russiske obersten Vadim Boyko hadde hadde delansvar for Putins mobilisering: Nå er han død

I dette utdelingsbildet tatt fra en video utgitt av det russiske forsvarsdepartementets pressetjeneste, står russiske rekrutterer i påvente av militærtrening i Patriotparken utenfor i Moskva, Russland, lørdag 1. oktober 2022. Russlands president Vladimir Putin beordret en delvis mobilisering av reservister for å styrke styrkene hans i Ukraina. (Det russiske forsvarsdepartementets pressetjeneste via AP)

Russisk politi hevder oberst Vadim Boyko tok sitt eget liv.

Boyko var oberst i den russiske marinen og lærer ved Makarov Higher Military Academy i Vladivostok.

Det siste han rakk å gjøre før han døde var å legge til rette for at russiske menn ble registrert og sendt til fronten for å kjempe for Putins hær på ukrainsk jord.

Vadim Boyko (44) skal ha blitt skutt fem ganger i brystet. På åstedet fant politiet funnet fem patronhylser og fire Makarov-pistoler, skriver New York Post.

44-åringen ble funnet død i begynnelsen av november. En vakthavende offiser skal ha hørt skuddene. Han løp deretter til stedet og fant liket av Boyko.

Oberstens slektninger ikke tror at han tok sitt eget liv

Etter at Putin ga ordre om mobilisering har det vært en rekke angrep mot mobiliseringskontorene. I tillegg har flere hundre tusen russiske menn flyktet fra landet.

Russiske medier skal ha endret teorien om hvorfor obersten døde flere ganger, skriver Daily Mail. Ifølge Baza Telegram-kanalen ble det ikke funnet noe selvmordsbrev på stedet, men de viser til rapporter om at obersten skal ha skutt seg selv i brystet fem ganger.

Denne teorien blir det nå stilt spørsmål ved, om han faktisk var i stand til påføre seg selv så mange skudd før han døde.

Ifølge Telegram-kanalen Amur Mash tviler den avdødes nærmeste pårørende på at han tok sitt eget liv. En lokal nyhetskanal rapporterte imidlertid at Malyks kropp ble «funnet med tegn på selvmord».

– De vet at før eller siden vil de bli utplassert i «teatret», noe som er tilnærmet en dødsdom

En tidligere amerikansk etterretningsoffiser, Russland-eksperten Rebekah Koffler, mener Boykos mystiske bortgang vil være demoraliserende for de russiske troppene. Hun har også skrevet boken «Putins Playbook – Russia's secret plan to defeat America.»

– Enhver som tjenestegjørende som russisk militæroffiser er nå i en uholdbar posisjon fordi de vet at før eller siden vil de bli utplassert i «teatret», noe som er tilnærmet en dødsdom. Det er årsaken til at mange menn i rett alder for å bli innkalt, flykter fra landet. Noen skader sannsynligvis seg selv for å unngå mobilisering, sier Koffler til Fox News.

Regionale myndigheter og politimyndigheter har ennå ikke kommentert rapportene om Boykos død, melder Newsweek.

Den russiske obersten etterlater seg kone og små barn.