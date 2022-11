Russland beskylder Ukraina for å ha henrettet krigsfanger

– Ingen kan lenger framstille det overlagte og metodiske drapet på ti anholdte russiske soldater som et tragisk unntak. De ti ble skutt i hodet, heter det i uttalelsen fra forsvarsdepartementet.

Et videoklipp som ble spredd raskt i sosiale medier, skal angivelig vise drepte russiske soldater som først hadde overgitt seg.

Departementet hevder at ukrainske soldater som har overgitt seg, blir korrekt behandlet i henhold til Genèvekonvensjonen.

Påstanden om henrettelser av russiske krigsfanger lar seg ikke bekrefte av uavhengige kilder.

Ukrainske myndigheter har så langt ikke kommentert påstanden fra Moskva.

De russiske påstandene kommer dagen etter at en nederlandsk domstol dømte to russere og en ukrainer til livsvarig fengsel for nedskytingen av et passasjerfly over Øst-Ukraina i 2014.

I dommen går retten også langt i å gi russiske myndigheter ansvar for nedskytingen av Malaysia Airlines' rute MH17.