Det samsvarer med tidligere meldinger om at russerne forbereder seg på å forsvare stillinger før vinteren. Oberstløytnant Palle Ydstebø, som er sjef for seksjon landmakt ved Stabsskolen, mener imidlertid Ukraina kan klare å nå helt fram til Krim eller gjenerobre store områder i Donbas i vinter.

Oberstløytnant Palle Ydstebø fotografert på Akershus festning. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er fullt mulig om forholdene er gunstige. Det vil i første omgang avhenge av styrkeforholdene. Ukraina må ha en kombinasjon av lokal overlegenhet i både kvalitet og mengde for å både kunne slå hull på den russiske fronten og å trenge inn til de russiske forsyningslinjene, spesielt jernbaner, sier Ydstebø til NTB.

– De må også være sterke nok til å kontre eventuelle russiske motstøt og motangrep. Slike offensiver krever store mengder artilleri, som trenger mye ammunisjon, sier han.

Vinterkrig

Et annet forhold er vær og føre. Vinteren er i anmarsj i Ukraina.

– En kald vinter med god tele i bakken vil favorisere ukrainske offensiver, ikke minst fordi de virker bedre kledd og skodd for vinteren, og fordi de er bedre til å vedlikeholde og ta vare på materiellet sitt, sier Ydstebø.

– Ukraina har nå det strategiske initiativet og vil bruke det for det det er verdt. Russerne ser ut til å ville etablere en defensiv vinterstilling for å bygge opp styrker for eventuelle nye offensiver til våren. Uansett trenger de å utruste og trene større avdelinger for å kunne utfordre det ukrainske initiativet, sier han.

I den daglige Ukraina-rapporten til det britiske forsvarsdepartementet heter det at skyttergraver opprettes nær grensen til Krim og ved elva som skiller de to fylkene i Donbas-regionen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Et bilde som viser en russisk stridsvogn og ødelagte bygninger i en landsby ved Kherson by som nylig ble frigjort. Foto: Bernat Armangue / AP / NTB

– Noen av disse er opp mot 60 kilometer bak den nåværende frontlinjen, noe som tyder på at Russland forbereder seg på ytterligere store ukrainske gjennomslag. Det er trolig at Russland vil prøve å flytte noen av styrkene som ble trukket ut av Kherson for å styrke sine offensive operasjoner nær Bakhmut i Donetsk, skriver britene.

Graver forsvarslinjer på dypet

Ydstebø sier at Russland også trolig må ha styrker lenger fram for å ha kontroll på ukrainske framstøt.

– De bygger antakelig forsvarslinjer på dypet for å beskytte kystveien fra Mariupol, som sammen med en redusert kapasitet over Kertsj-brua er de viktigste forsyningslinjene til styrkene i sør, sier Ydstebø til NTB.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Folk samler seg i Kherson sentrum på en plass der det er internettilgang etter at byen ble frigjort. Foto: Bernat Armangue / AP / NTB

– Ukrainske offensiver har gått mot eksponerte russiske forsyningslinjer, og med de lange og utsatt linjene de har i sør, er russerne nødt til å avsette styrker for å sikre disse. I tillegg opererer både ukrainske spesialstyrker og partisaner i disse områdene, så russerne trenger relativt store styrker for å ha en grad av kontroll. De kan gå på bekostning av styrker langs frontlinjene og reserver til å håndtere ukrainske offensiver og gjennombrudd, sier Ydstebø.

Varsler flaskehals

Samtidig skriver den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War at de russiske forsvarsstillingene i Kherson er sårbare. Ifølge tankesmia er det kommet meldinger om at Ukraina allerede har begynt å gå målrettet etter disse stillingene.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

En ukrainsk soldat i Kherson onsdag. Foto: Bernat Armangue / AP / NTB

ISW varsler at russerne kan bli sittende i en flaskehals som gjør styrkene sårbare for ukrainske angrep.

– Et begrenset antall veier og jernbanelinjer av høy kvalitet i områder, særlig som forbinder Krim til fastlandet, skaper mulige flaskehalser som kan være sårbare for ukrainske motangrep som gradvis kan bryte ned Russlands evne til å fortsette å forsyne sine styrker øst i Kherson og i andre områder sør i Ukraina, skriver ISW.

Tankesmia sammenligner det med den gradvise nedbrytingen av russiske forsvarsstillinger vest og nord i Kherson tidligere i år. Det førte til slutt til store ukrainske gjennomslag.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Et bilde av Russlands president Vladimir Putin på bakken like ved et fengsel i den frigjorte byen Kherson. Foto: Efrem Lukatsky / AP / NTB

– Ukrainske styrker vil trolig møte større problemer i forsøket på å få slike dramatiske resultater øst i Kherson, men kan klare å påvirke Russlands forsøk på å etablere og holde de nye forsvarslinjene, skriver ISW.