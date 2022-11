Russland sier MH17-dommen er politisk motivert

NTB

Det russiske utenriksdepartementet sier dommen mot to russere og en ukrainer i MH17-nedskytingen er politisk motivert.

Russland forklarer påstanden med at retten var under et svært stort press fra en rekke aktører, blant annet den internasjonale domstolen i Haag.

To russiske etterretningsagenter og en ukrainsk separatist ble dømt for nedskytingen av det malaysiske passasjerflyet over Ukraina i 2014. En russer ble frikjent i saken. Alle de 298 menneskene om bord mistet livet.

De tre dømmes til livstid in absentia, samt til å betale minst 16 millioner euro i erstatning, ifølge den nederlandske rikskringkasteren NOS.