Russisk soldat arrestert etter å ha konfrontert sjefen om dårlig opplæring

En gruppe russiske krigsfanger som ble løslatt under en fangeutveksling i Donetsk tidligere i måneden.

Soldaten risikerer nå opptil 15 års fengsel.

Da Russlands president Vladimir Putin annonserte en delvis mobilisering av militære reservister i september, ble 300.000 russer kalt inn.

Mange av dem ble plassert på såkalte mobiliseringssentre, hvor de skulle gjennomgå militærtrening før de ble sendt til Ukraina.

En av disse russerne, Aleksander Lesjkov, ble innkalt. Han ble ikke nevneverdig imponert av nivået på treningen eller utstyret de fikk utdelt.

Konfrontasjonen med sjefen sendte ham i arresten.

Ble fengslet: – Det burde du ikke ha gjort

Lesjkovs advokat, Anri Tsiskarisjvili, forteller om saken til menneskerettighetsmagasinet Pravo-zashchitas Telegram-kanal.

Gjengitt av Newsweek, forteller advokaten at Lesjkov og en offiser, identifisert som oberstløytnant Denis Mazanov, havnet i en tvist.

En film fra hendelsen som verserer i sosiale medier, kan man se Lesjkov kjefte på Mazanov over de dårlige forholdene:

– Du adlyder ikke presidentens direkte ordre om å forsyne og trene mobiliserte soldater, sier Lesjkov i videoen, og legger til at han snakker for hele gruppen.

Deretter dytter Lesjkov oberstløytnant Mazanov.

– Det burde du ikke ha gjort, skal ha vært Mazanovs svar på situasjonen.

Lesjkov ble i ettertid siktet for vold mot en overordnet tjenestemann, ifølge advokaten. Han risikerer opptil 15 års fengsel.

Ukraina: De mangler trening i «grunnleggende typer våpen»

Det er ikke første gang vi hører om dårlig forberedte russiske soldater.

Tidligere denne måneden kunne også britiske CNN og The Guardian avsløre at de russiske soldatene i Ukraina lever under forferdelige forhold og uten tilstrekkelig mat og utstyr.

Flere klager også på manglende trening før de ble sendt ut i krig.

Ifølge Newsweek, la generalstaben til de ukrainske styrkene i slutten av oktober ut et innlegg på Facebook hvor det lister opp Russlands problemer i krigen. Manglende trening i det de kaller «grunnleggende typer våpen», blir nevnt som en av årsakene til russernes høye tapstall.