Russland rammet av resesjon

Ikea er blant bedriftene som stanset virksomheten i Russland som følge av invasjonen i Ukraina. Her er fasaden på en butikk delvis malt over i St. Petersburg. Arkivfoto: AP / NTB

NTB

Russland er inne i en resesjon etter at landets brutto nasjonalprodukt har falt med 4 prosent to kvartal på rad, viser ferske anslag fra russiske myndigheter.

Det første anslaget for tredje kvartal viser at BNP krympet med 4 prosent, viser tallene publisert av Rosstat onsdag. Nedgangen var like stor i andre kvartal.

Russlands økonomi rammes av omfattende vestlige sanksjoner som følge av invasjonen av nabolandet Ukraina.

BNP-fallet mellom juli og september ble imidlertid mindre enn ventet. Analytikere hadde spådd en nedgang på 4,5 prosent.

Fallet var drevet av et ras på 22,6 prosent i grossistleddet og 9,1 prosent i detaljhandelen. På den andre siden økte byggesektoren med 6,7 prosent og jordbrukssektoren med 6,2 prosent, ifølge Rosstat.

IMF og Verdensbanken anslår et fall i BNP

En resesjon kjennetegnes vanligvis av at BNP krymper to kvartaler på rad. Sist gang Russland opplevde teknisk resesjon, var i slutten av 2020 og tidlig i 2021 da verden var herjet av koronapandemien.

Den russiske økonomien gjorde det godt i starten av 2022, med en økning på 3,5 prosent i første kvartal.

Men invasjonen i februar førte til en rekke sanksjoner fra Vesten. Restriksjoner på eksport og import, mangel på arbeidskraft og problemer med levering av reservedeler har tynget den russiske økonomien.

Tidligere i november spådde sentralbanken at BNP vil krympe med 3,5 prosent i år. IMF og Verdensbanken anslår et fall i BNP på henholdsvis 3,4 prosent og 4,5 prosent i år.