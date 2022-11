– Historien om det ukrainsk-påståtte «rakettangrepet» på en polsk gård beviser bare en ting: Vesten, med sin hybridkrig mot Russland, øker faren for tredje verdenskrig, skriver Medvedev på Twitter ifølge Reuters.

Hybridkrig innebærer at en konflikt er en blanding av konvensjonelle militære operasjoner og virkemidler som cyberangrep, sabotasje og påvirkningsoperasjoner.

Dmitrij Medvedev tjenestegjør for øyeblikket som det russiske sikkerhetsrådets nestleder. 57-åringen var Russlands president i årene 2008 til 2012 og statsminister fra 2012 til 2016 – mens Vladimir Putin var inn og ut av presidentkontoret, men samtidig beholdt den reelle makten.

– Et forsøk på å provosere

Det var tirsdag kveld to mennesker mistet livet da en rakett traff landsbyen Przewodów i Polen nær grensen til Ukraina. Det ble først hevdet at raketten var russisk, men dette har blitt nedtonet av USAs president Joe Biden som antyder at raketten kan være ukrainsk, og har blitt skutt opp som et forsvar mot russiske raketter.

Flere russiske topper er ikke enige i vestlige spekulasjoner rundt rakettnedslaget.

– Det er et forsøk på å provosere frem et direkte militært sammenstøt mellom Nato og Russland, med konsekvenser for verden, skriver lederen for Russlands faste delegasjon til FN, Dmitrij Poljanskij, på sin Telegram-kanal onsdag morgen.

Peskov: – Har dessverre ikke noe informasjon

Russland benekter at raketten som slo ned i Polen ble skutt opp av russiske styrker.

Putins pressetalsperson Dmitrij Peskov sa tidlig onsdag morgen at Kreml ikke har noe informasjon om det dødelige rakettnedslaget.

– Jeg har dessverre ikke noe informasjon om det, sier Peskov ifølge det statelige russiske nyhetsbyrået Tass.

Det russiske forsvarsdepartementet hevder at russiske styrker ikke har avfyrt raketter mot den polsk-ukrainske grensen.