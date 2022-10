Russland skifter retorikk: Nå skal Ukraina «desataniseres»

Patriark Kirill, den russisk ortodokse kirkens overhode, kaller president Vladimir Putin for «sjefseksorsist».

Da Russland invaderte Ukraina 24. februar i år gjemte president Vladimir Putin seg bak ord som «spesiell militæroperasjon» og «denazifisering» av nabolandet.

Putin hevdet at Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj, som for øvrig er jøde, var narkoman og nazist. De russiske styrkene ble derfor ifølge Putin sendt til Ukraina for å redde folket fra de nazistiske ledere i Ukraina.

Nå, åtte måneder siden invasjonen, kan det se ut til at pipa har fått en litt annen lyd.

Ifølge Aleksej Pavlov, assisterende sekretær for den russiske føderasjonens sikkerhetsråd, ønsker Russland nå å «desatanisere» Ukraina.

– Ukraina har gått fra å være en suveren stat, til en totalitær hypersekt

I et intervju på Radio Sputnik, en statlig radiokanal, uttrykker Pavlov bekymring for alle de «hundrevis av sektene» som han hevder finnes i Ukraina, og at innbyggerne har forlatt sine ortodokse verdier.

– Ved bruk av internettmanipulasjon og psykoteknologi har Ukraina gått fra å være en suveren stat, til en totalitær hypersekt, sier Pavlov ifølge Newsweek som siterer det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

Pavlov sier han ser manifestasjoner av «satanisme» i «oppfordringer til å drepe russere», og at dette aksepteres på et statlig nivå.

VIdere hevdet Pavlov at Zelenskyj og resten av regjeringen tvinger det ukrainske folk til å forlate sine ortodokse verdier og tradisjoner, ved å forby de «sanne verdiene» som den ortodokse troen og islam og jødedommen har.

Putin er «sjefeksorsist»

I september, anklaget også Putin vestlige nasjonet for «ren satanisme».

– De vestlige elitenes diktatur er rettet mot alle samfunn, inkludert folkene i de vestlige landene selv. Dette er en utfordring for alle. Dette er en fullstendig fornektelse av menneskeheten, omstyrtelsen av tro og tradisjonelle verdier. Faktisk har undertrykkelsen av friheten i seg selv fått trekkene til en religion: direkte satanisme, sa Putin etter at han hadde annektert fire territorier i Ukraina etter falske folkeavstemninger.

Også «Putins pitbull» den tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov, har tatt til orde for «jihad», altså hellig krig, i Ukraina.

Nå ser det ut til at Russland drar den «hellige krigen» et steg videre.

Tirsdag kalte nemlig patriark Kirill, lederen av den russisk-ortodokse kirke, Putin for «en kjemper mot Antikrist» eller en «sjefeksorsist», skriver Newsweek.

Videre sa han at Putin kjemper mot manifestasjonen av globalisme, og at «navnet på den som vil hevde global makt vil bli assosiert med verdens ende».