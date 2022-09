ISW: Russland står overfor et nytt militært nederlag i strategisk viktig by

Blir russerne nedkjempet her mister Putins krigsmaskin et viktig jernbaneknutepunkt som kan føre til en dominoeffekt for de fremrykkende ukrainske styrkene.

Flere russiske militærbloggere og fremtredende militærkorrespondenter melder nå at ukrainske tropper rykket frem vest, nord og nordøst for Lyman. På den måten er de i ferd med å omringe russiske styrker i Lyman og langs den nordlige bredden av elven Siverskyi Donets.

– Sammenbruddet av Lyman-lommen vil sannsynligvis ha stor konsekvens for den russiske grupperingen i nordlige Donetsk og vestlige Luhansk og kan tillate ukrainske tropper å true russiske posisjoner langs grensen til den vestlige Luhansk Oblast og i Severodonetsk-Lysychansk-området, skriver Institute for the study of war (ISW).

Vil bety ytterligere trøbbel for Putins generaler

Russlands president Vladimir Putin, i midten, flankert av generalstabens sjef, general Valery Gerasimov, til høyre, og forsvarsminister Sergei Shogu, under militærøvelsen Vostok 2022 i det østlige Russland, utenfor Vladivostok, tirsdag 6. september. (Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kreml Pool Photo via AP) Les mer Lukk

Byen Lyman er et sentralt jernbaneknutepunkt. Hit kan russiske styrker få tilført forsyninger og forsterkninger til fronten. Dersom ukrainerne rykker inn i byen og overtar kontrollen, vil det frata russerne en viktig tilførselsåre.

Det vil bety ytterligere trøbbel for Putins generaler, som fra før er under hardt press på grunn av de mange nederlagene på slagmarken.

Ifølge ISW kan ukrainske styrker bruke området til å fortsette sin vellykkede motoffensiv i øst. Ved å angripe russiske posisjoner og kommunikasjonslinjer i Lyman-grupperingen, kan de skaffe seg et godt utgangspunkt for den videre offensiven inn i områder som Putin har varslet at han vil annektere som russisk territorium, skriver Newsweek.

– Vil sannsynligvis resultere i en kollaps av russisk moral

Nå står Russland overfor nok et, overhengende militært nederlag, noe som igjen kan svekke den allerede hardt prøvede moralen i de russiske styrkene.

Putins desperate trekk om å mobilisere 300.000 russiske reservister tolkes av eksperter som et tydelig signal om at Russland mislykkes i krigen og må ty til stadig sterkere virkemidler for ikke å tape krigen.

– Det vil sannsynligvis også resultere i en kollaps av russisk moral, ettersom russisk militærledelse og landets forsvarsdepartement ikke har klart å forberede opinionen på et potensielt forestående russisk nederlag i byen, skriver ISW i sin analyse.

– Panikk blant russiske styrker

Ukrainske styrker sier de tok tilbake mer enn 3.000 kvadratkilometer fra russiske styrker på mindre enn to uker da de gjenerobret flere mindre byer og kuttet russiske forsyningslinjer under offensiven nord for Kharkiv.

– Det førte til ødeleggende moral og panikk blant russiske styrker over den østlige aksen, ifølge ISW, skriver The Moscow Times.

Fredag skriver ISW at Ukrainas væpnede styrker er i ferd med å omringe russiske styrker ved Lyman, og at de vil være i stand til å frigjøre bosetningen hvis russiske tropper ikke får umiddelbar forsterkning.

