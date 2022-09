Russisk avis: Sønnen til Kreml-talsmann Dmitrij Peskov takket nei til mobilisering

Han er Putins forlengede arm og står last og brast med presidenten. Det gjelder også ordren om mobilisering. Men hans egen sønn slipper trolig å verve seg til den blodige slagmarken i Ukraina.

Onsdag sendte Russlands president Vladimir Putin sjokkbølger verden over da han beordret delvis mobilisering av til sammen 300.000 våpenføre russiske menn.

Avgjørelsen innebærer en alvorlig omdreining i den mislykkede russiske krigen mot Ukraina, og tyder på at den upopulære nabokrigen kan bli svært langvarig.

Hittil har Kreml rekruttert nye soldater fra fattige og perifere deler av Russland. Tusenvis av unge menn har allerede falt på russiskokkupert territorium i Ukraina. Kiste på kiste er sendt tilbake til sørgende pårørende. Nå skal ytterligere hundretusenvis sendes inn i krigssonen.

Nektet å trekke i uniform



De russiske sikkerhetsstyrkene skal ifølge rapporter gå svært hardt frem for å mobilisere nye soldater. Unge menn blir hentet ut av forelesningssalene, fra arbeidsplasser og i sine hjem. Nekter de, blir de hardt straffet.

Men ikke alle blir behandlet med Putins jernhansker. En av disse er den profilerte Kreml-talsmann Dmitrij Peskovs sønn, Nikolay Peskov.

Ifølgen den uavhengige russiske nettavisen The Insider, som spesialiserer seg på undersøkende journalistikk, faktasjekking og politiske analyser, skal Peskovs sønn ha motsatt seg å trekke i uniform.

Video: Russisk Putin-kritiker lever i frykt: – Stans Putin, før han utløser tredje verdenskrig

«Du må forstå at jeg heter Peskov»

Det Nikolay Peskov ikke visste var at han ble utsatt for et direktesendt komplott i live-programmet «Populær politikk».

Da han besvarte telefonanropet ble han fortalt at den angivelige offiseren ringte fra et militært rekrutteringskontor. Han fikk deretter beskjed om oppmøtested for å la seg mobilisere til Putins spesialoperasjon i Ukraina.

På direkte spørsmål om han ville være villig til å gå til fronten frivillig, var det klare svaret fra Nikolay Peskov: «Nei. Du må forstå at jeg heter Peskov»,» skriver The Insider.

Han skal videre ha forklart at saken ville bli behandlet på et høyere nivå.

Middelklassen er spart



Telefonsamtalen har vakt oppsikt både i og utenfor Russland, og er blant annet omtalt i internasjonale medier som New York Post, CNN og Newsweek.

Da Dmitrij Peskov ble konfrontert med hva sønnen hadde uttalt i TV-stuntet, sa Putin-talsmannen at uttalelsene var tatt ut av sammenheng.

Det har tidligere blitt reist kritikk mot at soldatene som kjemper til døden i Ukraina i hovedsak er hentet fra de mer perifere områdene av Russland, mens middelklassen i storbyene i mer sentrale strøk hittil er spart.

Den siste massemobiliseringen foregår også i stor grad på den russiske landsbygda. Putins dekret om mobilisering ligger ute på Kremls nettside.



– De kan ta hvem de vil, sier militæreksperten Pavel Luzin til den uavhengige russiske Istories, skriver Aftenposten.

Video: Russlands forsvarsminister om detaljene rundt mobiliseringen

Peskov: Løgn



En drøy uke før Putin slapp mobiliseringsbomben avviste Peskov at det forelå planer om en allmenn mobilisering i Russland.

22. september skrev den uavhengige avisen Novaya Gazeta at mobiliseringen av russiske reservestyrker trolig kan omfatte en million mennesker.

Kremls talsperson Dmitrij Peskov har avvist disse påstandene som løgn.

Det russiske militæret hevdet torsdag at 10.000 hadde meldt seg frivillig til å slåss i Ukraina kun ett døgn etter Putins kunngjøring om mobilisering.