Oberstløytnant om russisk mobilisering: – Dette er ingen tom trussel fra Putin, men det vil ta lang tid før det får effekt

Den nye, russiske mobiliseringsordren kan tyde på at Putin står med ryggen mot veggen. Spørsmålet er om han vil lykkes. Eller om det russiske folk er i ferd med å få nok.

– Denne mobiliseringen er en kraftig opptrapping av konflikten, og et sterkt politisk signal. Alt tyder på at Russland har skrapt bunnen i forsøket på rekruttere nye soldater. Det er helt usannsynlig at de klarer å mobilisere 300.000 soldater. Det er en enorm oppgave, sier oberstløytnant og hovedlærer på stabsskolen, Geir Hågen Karlsen, til ABC Nyheter.

Han beskriver den annonserte folkeavstemning som et klart brudd på folkeretten, og at resultatet av et slikt valg vil være å regne som «ren humbug» uten reell legitimitet.

– Nå mobiliserer de mer enn de de klarer å håndtere

Russiske fallskjermjegere marsjerer på Den røde plass. (AP Photo /Alexander Zemlianichenko) Les mer Lukk

Selv om Putin nå velger å innkalle 300.000 tidligere soldater til deltagelse i angrepskrigen mot nabolandet, vil det trolig ta svært lang tid før disse soldatene vil være kampklare.

– Rent militært vil det ikke få noen umiddelbar effekt, og det vil ta lang tid før det får effekt. Den store utfordringen vil være å sette sammen soldatene i nye avdelinger med våpen og utstyr. De sliter jo allerede med utstyret ved fronten, både når det gjelder uniformer og håndvåpen. Så skal soldatene trene på operere sammen. Alt dette tar tid. Nå mobiliserer de mer enn de de klarer å håndtere, påpeker Karlsen.

– Sterkt i tvil om de over hodet er i stand til å gjøre det

Han tror derfor det vil være snakk om flere måneder før nye stridsklare enheter vil være i stand til å gå i krig med ukrainerne på de ulike frontavsnitt hvor Ukraina nå har momentum.

I første omgang tror han det er snakk om kontraktsoldater med noen års erfaring som tidligere har vervet seg.

Les alt om Ukraina-krigen her

– Dette er de best trente reservistene som kan ha et snev av motivasjon, og som vil bli sendt til fronten først. Men bare det å skaffe instruktører som kan lære opp nye avdelinger, er en stor utfordring. Mange av disse er allerede sendt til fronten. Så skal de ha stridsvogner artilleri, radio, ammunisjon og så videre. Å skaffe logistikk til disse avdelingene blir en kjempeoppgave. Jeg er sterkt i tvil om de overhodet er i stand til å gjøre det. Det vil trolig ta mange måneder. Russerne har jo lenge slitt med å forsyne de opp mot 200.000 soldatene de allerede har satt inn i krigen, poengterer oberstløytnant Geir Hågen Karlsen.

Video: Putin varsler «delvis mobilisering»

Your browser doesn't support HTML5 video. Putin varsler «delvis mobilisering»

– Jeg vil anta at dette er veldig upopulært. Risikoen for protester øker nå

Han mener Putin nå tar en stor sjanse når han nå velger å mobilisere deler av reservestyrken, og at det kan vise seg å bli en farlig boomerang som i neste omgang rammer ham selv.

– Det er åpenbart tatt en avveining i forhold til politisk risiko, interne protester og behov for mer styrker. Jeg vil anta at dette er veldig upopulært. Det kan føre til at moralen er lav, og de får lite ut av avdelingene, sier Hågen Karlsen til ABC Nyheter.

– Det som er mer dramatisk er at dette kan føre til en oppblomstring av intern uro i Russland. Risikoen for protester øker nå fordi mange russere er imot dette. Samtidig er det sannsynlig at nasjonalgarden og sikkerhetsstyrker vil slå hardt ned på protester. Denne dynamikken mellom brutalitet og demonstrasjoner kan vise seg vanskelig å forutsi, men det kan føre til en destabilisering av det russiske samfunnet, mener han.

– Det ligger ikke i Putins natur å gi seg med det første

– Det er helt usannsynlig at de klarer å mobilisere 300.000 soldater. Det er en enorm oppgave. Russerne har jo lenge slitt med å forsyne de opp mot 200.000 soldatene de allerede har satt inn i krigen, sier oberstløytnant Geir Hågen Karlsen. Les mer Lukk

– Hvilke alternativ ville Putin hatt dersom han hadde latt være å ty til mobilisering?

– Putin er i en vanskelig situasjon nå. Det har vært stille på fronten siden i sommer, og russerne klarer ikke å komme på offensiven. Det ligger ikke i Putins natur å gi seg med det første. Russland har også en lang historie for å tåle store tap. Putins utfordring nå er at de ikke klarer å rekruttere flere soldater, selv om de lokker, lurer og presser folk. Vi har sett desperate forsøk på rekrutte folk i fengsler, og bruk av eldre og overvektig karer ved fronten. Det forteller det meste, sier Karlsen.

– Vi må være forberedt på ubehagelige overraskelser

– Hvordan vil svaret til generalstaben i Kyiv være på Putins siste eskalering?

– De vil nok fortsette så langt de klarer, men det er begrenset hvor langt de kommer. Nato vil fortsette å etterforsyne Ukraina med våpen, ammunisjon og utstyr for å føre kampen videre. De overrasket russerne ved å angripe et svakt punkt i nordøst, men heretter vil kampene bli hardere hvor de må slåss for hver meter de skal gjenerobre. I Luthansk og Dontesk er nok russerne bedre forberedt.

Oberstløytnanten ser ikke for seg noen snarlig avslutning på krigen.

– Min vurdering totalt sett er at vi står overfor en langvarig konflikt, som muligens vil vare i mange år. Jeg tror vi fortsatt må være forberedt på ubehagelige overraskelser, advarer Geir Hågen Karlsen.

Video: Russlands forsvarsminister om detaljene rundt mobiliseringen