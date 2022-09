Finlands statsminister Sanna Marin hudfletter Russland: – De er helt isolert

Den finske statsministeren står rakrygget i møte med det hun kaller russisk hybridkrigføring. Nå ber hun landet forberede seg på «den lengste vinteren».

– Russland kan utfordre oss, de kan true oss og de kan drive med utpressing, men vi gir ikke etter, og vi overlever dette, sa Marin i en tale til Europaparlamentet i Strasbourg tirsdag.

I sin tale tegner den finske statsministeren et dystert bilde av vinteren Europa går i møte, hvor en energikrise henger over kontinentet som en tung mørk sky. Krisen er i godt selskap med inflasjon og krigen i Ukraina. Likevel mener Marin at det vil være sollys å skimte i horisonten når mørketiden omsider er omme.

– Selv i de mørkeste stunder er det håp. Kremls handlinger har utelukkende resultert i et mer sammensveiset Vesten, og Russland er mer ensom enn noen gang før. De er helt isolert, sa Marin.

Talen er blant annet omtalt av den flerspråklige europeiske kringkasteren Euronews.

Et nytt Finland

Krigen i Ukraina, som brøt ut i februar, har resultert i et politisk jordskjelv i Europa. Drønnet har blant annet sendt Finland og Sverige rett inn i Natos indre sirkel, noe man i utgangspunktet ikke så for seg kom til å skje. Finland har i flere tiår operert med at et vennlig naboskap med Russland er å foretrekke, men den plutselige invasjonen av Ukraina sendte landet ut i usikkerhet.

Marin er også en forkjemper for å løsrive seg fra russisk brensel, og heller livnære seg på handel med andre nasjoner.

I august besluttet Finland å begrense antallet innvilgede visum for russere til en tidel av dagens antall. Siden Russland opphevet reiserestriksjonene etter coronapandemien i sommer, har strømmen av russiske turister til Finland økt kraftig.

Landet anses også for å ha blitt et transittland for russere som ønsker å dra videre i Europa, ettersom flyreiser fra Russland har blitt stoppet gjennom sanksjoner som følge av krigen i Ukraina.

– Vanlige turistvisum til Finland må bli vanskeligere å få. Samtidig må det finnes løsninger for dem som har grunn til å komme til landet, sier utenriksminister Pekka Haavisto til den finske kringkasteren Yle.

Her snakker Marin med pressen under møtet i Strasbourg tirsdag. Les mer Lukk

Marin: La russeren i gata få merke det

Ifølge statsministeren må Finland være beredt til å gå enda hardere til verks.

– Sanksjonene må merkes for russeren på gata. Det kan ikke være slik at mens russiske soldater dreper ukrainere, så får russere bevege seg fritt som turister i Europa. For oss telles prisen for krigen i form av Euro, men i Ukraina teller de antall menneskeliv, sa Marin.

Ifølge Marin betaler EU nå i dyre dommer for å ha valgt å basere seg så mye på russisk gassimport, som hun referer til som «en geopolitisk katastrofe bygget på feile valg som ble tatt for lenge siden».