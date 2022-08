Tiktok-stjerner boikotter Amazon

NTB

Tiktokere med til sammen mer enn 51 millioner følgere varsler at de vil boikotte Amazon hvis ikke handelsgiganten gir ansatte bedre arbeidsvilkår.

Gruppen Gen-Z for Change har fått med seg mer enn 70 populære tiktokere på boikottaksjonen. De krever bedre arbeidsvilkår for Amazon-ansatte og at selskapet tillater fagforeninger.

– Vi ber Amazon lytte til sine arbeidere og gjøre betydelige endringer i arbeidsmiljøet, skriver gruppen.

Strategisk direktør i gruppen, Elisa Joshi, sier at påvirkere er viktige for Amazons forretningsmodell og at de vil hindre gigantselskapet å bruke Tiktok som en plattform til å nå nye kunder.

– Innholdsskapere, særlig på Tiktok, er en måte å nå unge mennesker på. Vi tar tilbake den makta, sier Joshi.

Amazon er den nest største arbeidsplassen i USA. Talsmann Paul Flanigan sier at selskapet tar de ansattes helse, sikkerhet og velferd på alvor