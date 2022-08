Palle Ydstebø om russisk påstand: – Det er tull

Oberstløytnant Palle Ydstebø tror ikke på Russlands forklaring om hva som skjedde ved en flybase på Krim-halvøya tidligere denne uken.

Tirsdag denne uken var det en rekke eksplosjoner ved en russisk flybase på den annekterte Krim-halvøya. I etterkant har satellittbilder bekreftet at flere russiske fly gikk tapt i eksplosjonene.

Russland hevder på sin side at eksplosjonene skyldes et uhell. Ukraina har ikke tatt på seg ansvaret for angrepet, selv om anonyme tjenestemenn er blitt sitert på at det var Ukraina som sto bak, skriver NTB.

Ifølge Ukraina ble minst ni fly ødelagt. Satellittbilder viser helt tydelig at minst syv jagerfly er blåst i været og at det trolig er skader på flere fly.

Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen har ingen tro på Russlands forklaring om at eksplosjonene skyldes et uhell.

– Det er tull. Russland har bortforklart en del andre ukrainske angrep på samme måte, men det er litt for tilfeldig at det er to eksplosjoner på samme tid, sier han til Dagbladet.

Oberstløytnanten tror de ukrainske styrkene kan ha mottatt langtrekkende missiler fra USA. Ukrainske styrker kan også ha klart å skade russiske luftvernvåpen slik at de har vært i stand til å angripe med egne raketter, ifølge Ydstebø.

– Russland har bakkebasert luftvern, og Ukraina kan ha klart å slå dette ut for så å angripe med sjømissiler eller andre våpen, sier oberstløytnanten til Dagbladet.

Motstridende opplysninger

Et satellittbilde av flybasen på Krim etter tirsdagens eksplosjoner. Bildet viser flere ødelagte fly, samt flere kratre. Foto: Planet Labs PBC via AP / NTB Les mer Lukk

Den amerikanske tankesmien Institute for the study of war skriver at det fortsatt ikke er mulig å fastslå hva som førte til eksplosjonene. De skriver at satellittbildene viser flere kratre, som kan skyldes raketter eller eksplosjoner utført av spesialstyrker eller sabotører.

Tankesmien viser til at ukrainske myndigheter kommer med vage og delvis varierende uttalelser, noe som kan være et ledd i propagandakrigen for å skape frykt hos russiske styrker om hvorvidt Ukraina har langtrekkende raketter eller ikke.

Samtidig tyder meldinger i russiske medier og blogger på at russerne enten ikke vet nøyaktig hva som skjedde, eller at de sliter med å kontrollere informasjonen.

– Det har stor psykologisk betydning

Seniorforsker Karsten Friis ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt sier at det mulige angrepet er interessant.

– Det har stor psykologisk betydning, da det er lenger unna frontlinjen enn noe tidligere angrep. Det gir Ukraina en moralsk boost. I sosiale medier feires det omtrent like mye som da Ukraina vant Eurovision, sier Friis til NTB.

Krim-halvøya, som Russland annekterte i 2014 i forbindelse med en omstridt folkeavstemning som skjedde etter at russiske og prorussiske styrker hadde okkupert halvøya, er strategisk og symbolsk svært viktig.

President Volodymyr Zelenskyj sa denne uka at krigen ikke er over før Krim er frigjort.