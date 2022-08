Stoltenberg om Taiwan: Ingen grunn til at Kina skal overreagere

NTB

Kongressleder Nancy Pelosis besøk i Taipei gir ingen grunn til at Kina skal overreagere eller true Taiwan, mener Nato-leder Jens Stoltenberg.

– USA har gjort det klart at de ikke har endret politikken sin overfor Taiwan. Det er ikke noe nytt at høytstående offisielle personer fra USA og Nato-allierte besøker Taiwan. Så det gir ingen grunn for Kina å overreagere eller true Taiwan, sier Stoltenberg til NTB.

Etter Pelosis besøk på Taiwan denne uken har Kina satt i gang en rekke store militærøvelser i nærheten av øya, som både de og verden for øvrig anser for å være en del av «ett Kina».

Militærøvelsene er Kinas største noensinne, og det er også blitt prøveskutt raketter.

Det var snakk om langtrekkende presisjons-utskytinger mot utvalgte mål, ifølge landets regjerende kommunistparti. Testene var angivelig vellykkede.

Sikkerhetsutfordring

– Det er viktig at Kina ikke overreager eller truer Taiwan eller andre land. Så er det slik at lenge før Pelosi besøkte Taiwan, så har vi sett en voksende uro blant Nato-land når det gjelder Kinas atferd, både når det gjelder menneskerettigheter og hvordan de tar seg til rette i Sør-Kina-havet, fortsetter Stoltenberg.

På Nato-toppmøtet i juni vedtok forsvarsalliansen å stemple Kina som en sikkerhetsutfordring i sitt strategiske konsept.

– Kinas vekst og oppblussing er en utfordring for vår sikkerhet og våre verdier, sier Stoltenberg.

Advarer om Putin

Stoltenberg var onsdag på AUFs sommerleir på Utøya og holdt for første gang siden han gikk av som statsminister i 2014 en tale til ungdommene på øya.

Den brukte han blant annet på å snakke om Ukraina-krigen, og han advarte om at Russlands president Vladimir Putin kan angripe andre land dersom han lykkes i Ukraina.

– Dersom Russland vinner denne krigen, har Putin fått en bekreftelse om at vold fungerer, sier Stoltenberg.

– I sitt forvirrede hode tror han at han kan bestemme hva Ukraina kan gjøre.

Pris i menneskeliv

Til NTB sier han at energikrisen som har fulgt krigen i Ukraina er en bekreftelse på at konflikten får konsekvenser utover de ukrainske landegrensene.

– Vi har fått en energikrise som er kraftig forsterket av Putins angrepskrig i Ukraina. Det betyr at vi alle betaler en pris. Men det er ikke et argument mot å støtte Ukraina. Prisen vi betaler kan måles i kroner og øre, prisen Ukraina betaler er i tapte menneskeliv.

– Er du redd for at energikrisen kan føre til at oppslutningen rundt Ukraina kan minske?

– Det er alltid en fare for det. Men da er det desto viktigere at vi som politiske ledere, som medmennesker, som borgere i Nato-land forstår at vi noen ganger må betale noe for frihet.