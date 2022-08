Kina holder for tiden sin største militærøvelse noensinne rundt øya Taiwan, og forholdet til nabonasjonene er anspent. Mye av uroen skyldes besøket fra den amerikanske toppolitikeren Nancy Pelosi tidligere denne uken.

– Fem av de ni ballistiske missilene som ble skutt opp av Kina, antas å ha landet innenfor Japans økonomiske sone for første gang, sa den japanske forsvarsministeren Nobuo Kishi torsdag.

Deler av Japans sørligste øyregion Okinawa ligger nær Taiwan. Øya har levert en protest mot Kina gjennom diplomatiske kanaler, opplyser Kishi, som kaller hendelsen «et alvorlig problem som påvirker vår nasjonale sikkerhet».

Den trykkede stemningen mellom landene gjenspeiles av at et planlagt møte mellom deres utenriksministre ble avlyst torsdag. Kinesiske Wang Yi skulle etter planen møte japanske Yoshimasa Hayashi på sidelinjen av et møte i Association of South-East Asian Nations (ASEAN) i den kambodsjanske hovedstaden Phnom Penh.

Det kinesiske utenriksdepartement begrunnet kanselleringen med landets sinne over Japans holdning til eskaleringen i Taiwan-konflikten. Pelosi ventes å besøke Japan senere torsdag.