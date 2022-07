Britisk spionsjef tror Russland vil slite: – I ferd med å miste momentum

Russland vil slite med å opprettholde presset. Det kan gi Ukraina sjansen til å slå tilbake, mener MI6-leder.

Russlands plan da invasjonen begynte var å fjerne Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fra makten, erobre Kyiv og skape uenighet i Vesten.

Sjefen for den britiske etterretningsorganisasjonen MI6, Richard Moore, mener Russland har «feilet episk» med sine første mål.

Det skriver BBC.

Moore tror Russlands militær vil ha en operativ pause i Ukraina i de kommende ukene.

– De er i ferd med å miste momentum, sier han i en tale på Aspen Security Forum, som foregår i den amerikanske delstaten Colorado.

Ukraina kan slå tilbake

Moore hevder også at Russland har mistet rundt 15.000 soldater så langt i krigen. Det er det samme estimatet den amerikanske CIA-direktøren William Burns kom med torsdag.

Den britiske spionsjefen sier russerne vil få store utfordringer med å skaffe nok personell og materiell de kommende ukene.

– De blir nødt til å ta en pause på en eller annen måte, og det vil gi ukrainerne muligheten til å slå tilbake, sier Moore.

Pendelen har snudd

Tidligere denne uken hevdet president Volodymyr Zelenskyj det blir vanskeligere og vanskeligere for den russiske hæren å holde sine posisjoner i okkuperte territorier.

Ukraina har fått tilsendt våpenstøtte fra blant annet USA og Norge i løpet av invasjonen, og forrige uke bekreftet Joe Biden at USA vil gi Ukraina ytterligere én milliard dollar i våpen, utstyr og annen militær støtte.

Ukraina hevder tilførselen av våpen har endret slagmarken, og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier de nye våpnene fra Vesten har skiftet balansen i krigen.

– Styrkene våre er nå i stand til å påføre Russland store tap, sa Zelenskyj i sin daglige tale mandag.

Utrente soldater

Denne uken avslørte den uavhengige russiske avisen Moscow Times at Russland sender nyvervede soldater til krigen med kun fem dagers trening. Dette skal de ha gjort helt siden krigens andre måned, april.

Geir Hågen Karlsen, oberstløytnant og hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høgskole, er ikke overrasket.

– Russland har slitt med rekruttering og mannskapsmangel siden krigen startet, og de tok store tap til å begynne med. Det som kanskje er litt overraskende er at det er så dårlig stilt med det russiske forsvaret at de prøver å rekruttere alt de kommer over, sier Karlsen til ABC Nyheter.