Bondarev hoppet tidligere i år av i protest mot Russlands krig i Ukraina. Han skriver i et lengre innlegg på Linkedin torsdag at Vesten må være forberedt på trusselen om en væpnet konfrontasjon med Putins Russland.

– For å gjøre dette, ser det ut til å være nødvendig at vestlige ledere forlater det pasifiserende narrativet om å unngå eskalering og heller snakker et språk som blir forstått bedre i Moskva: En klar demonstrasjon av at to kan delta i spillet om eskalering av konflikten, skriver Bondarev.

– De må vise at uansett hvordan situasjonen utvikler seg, vil Russland tape på grunn av de enorme ressursene og teknologiske overlegenheten til fienden, skriver han.

Bondarev forlot FN-delegasjonen i mai og befinner seg nå på ukjent sted. Han opplyser til NTB at han vil nå ut med sin kunnskap fra innsiden av Russlands diplomati.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

Han mener at en klar demonstrasjon av at Vesten er klare for en direkte konflikt er mer egnet til å roe ned situasjonen enn stadige uttalelser om hvordan en slik eskalering kan unngås.

– Den eneste effektive måten å unngå et direkte sammenstøt, er å sørge for at Putins styrker taper i Ukraina. For å gjøre dette, må Kyiv få all assistanse og støtte de trenger så raskt som mulig, skriver Bondarev.

– Mafiastat

Den tidligere toppdiplomaten skriver at Russlands militære kapasiteter og ressurser fortsatt er betydelige og langt større enn hva Ukraina har.

– Å stille spørsmål ved at krigen trekker ut og at det kan være bedre å presse Ukraina til å forhandle (eller i enkle ord kapitulere), er en direkte vei mot Putins seier over Ukraina med store konsekvenser for Europa og for verden som helhet, skriver Bondarev.

I innlegget peker han på at Putin som tidligere KGB-agent har båret misnøye mot Vesten i flere årtier. Han skriver at kolleger tidligere har sagt til ham at det politiske samfunnet i Vesten er like preget av korrupsjon og dårlig styring som det russiske. Det gir konspirasjoner om Vesten mulighet til å feste seg både i folket og i elitene, skriver han.

– Man kan trygt si at veien mot konfrontasjon ble skapt tidlig i selve dannelsen av Russland under Putin som han så det, skriver Bondarev.

Bondarev skriver at systemet Putin har bygget opp kan kalles ny-føydalisme eller muligens en mafiastat, og at det ikke er mulig å opprettholde økonomisk vekst over tid. Det har ført til misnøye, som kom til syne i massedemonstrasjonene i 2011 og 2012, skriver han.

– I en slik situasjon har Kreml ikke funnet noe bedre å gjøre enn å søke etter fiender. Fienden i tidligere KGB-agenters sinn har alltid vært Vesten, USA og Nato, skriver han.

Sier konsekvensene var små

Bondarev mener motstanden mot Nato var en måte Putin kunne sikre makta på. Han påpeker at Russlands handlinger som annekteringen av Kreml i 2014 eller forgiftningen av den russiske avhopperen Sergej Skripal i 2018 og opposisjonsleder Aleksej Navalnyj i 2020, ikke fikk store konsekvenser for Moskva.

– Det styrket synet blant Russlands ledere på at Vesten er svake og inkonsekvente, skriver Bondarev.

Bondarev skriver videre om da han og andre diplomater i Genève i desember i fjor fikk beskjed om å overbringe ultimatumet om å gi Russland sikkerhetsgarantier til sine amerikanske kolleger.

– Selv kamerater som var veldig antiamerikanske, forsto at dette ultimatumet helt klart var uakseptabelt, skriver han.

Advarer mot krig på Baltikum

Bondarev skriver også at myndighetene i Moskva nøye vurderer hvor sterkt USA og andre Nato-land vil støtte baltiske land som Litauen, Latvia og Estland.

– Dette blir styrket av de uforsiktige uttalelsene fra noen figurer om behovet for å presse Ukraina til å forhandle med Russland. Uttalelsene fra europeiske ledere om å unngå at Putin skal tape ansikt, er det samme. Alt dette blir tolket som svakhet og frykt, skriver Bondarev.

Han skriver at det er grunn til å være bekymret for at også eventuelle angrep på disse landene vil bli møtt av vestlige ledere med frykt for eskalering og forsøk på å unngå tredje verdenskrig.

– USA må da hvis de skal beholde sin rolle som lederen i Vesten, gå inn i en konfrontasjon med Russland i Baltikum med sine egne styrker. Hvis USA og Nato ved ikke å gjøre noe, lar Putin ta Baltikum, betyr det slutten på Natos prinsipper og slutten på USAs tilstedeværelse i Europa. Dette vil bety at Putin oppnår en fullstendig seier over Vesten, skriver Bondarev.