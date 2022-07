MI6 bruker mye krefter på Kina: – Vanskelig å lese situasjonen

MI6-sjef Richard Moore mener det er viktig å minne Kinas ledere på hvordan en invasjon av Taiwan kan gå galt.

Under sin tale på Aspen Security Forum i den amerikanske delstaten Colorado, snakket sjefen for den britiske etterretningsorganisasjonen MI6, Richard Moore, om hvorfor han mener Russland vil slite med å opprettholde presset i invasjonen av Ukraina.

Moore var nøye på at det er viktig å opprettholde støtten for å hjelpe Ukraina med å vinne krigen, eller i det minste så Ukraina kan forhandle fra en posisjon hvor det er de som har overtaket.

Dette fordi Kinas president Xi Jinping «følger situasjonen som en hauk».

Invasjon av Taiwan: – Ikke uungåelig

Ifølge Moore bruker MI6 nå mer tid på Kina enn noen annen enkeltsak.

Det skriver BBC.

– Det er for tidlig å si hvilke lærdommer Kina vil trekke fra Putins handlinger i Ukraina, men det er flere ting som tyder på at Beijing er i høygir om dagen. Det er veldig vanskelig å lese situasjonen, sier Moore.

MI6-sjefen hevder Kinas ledere undervurderer USA, noe som kan føre til at Kina feilberegner situasjonen. Derfor mener han det er viktig å minne Kinas ledere på hvordan en invasjon av Taiwan kan gå galt.

På spørsmål om en større konflikt mellom Kina og Taiwan, svarer Moore at han ikke tror det er uunngåelig.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Kinas president Xi Jinping skal tirsdag snakke med Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Olaf Scholz.

Hevder Kina er urolige

Ifølge CIA-sjef William Burns ønsker Kina fortsatt å ta kontroll over Taiwan med makt, men Ukraina-krigen skal ha fått landet til å revurdere når og hvordan.

Burns hevder Kina har blitt urolige av å se Russlands fem måneder lange krig, som han selv beskriver som et strategisk feilslag av Russlands Vladimir Putin.

– Jeg mistenker at lærdommen Kina har tatt med seg er at de må samle en overveldende militær styrke for å kunne vurdere det i framtiden, sier Burns.

Har pågått lenge

Taiwan er en øy som ligger rundt 160 kilometer utenfor Kinas østkyst. Øya, med sine omtrent 23 millioner innbyggere, har vært atskilt fra Kina siden 1949. I praksis har Taiwan fullt selvstyre, men Kina har lenge insistert på at Taiwan skal underlegges myndighetene i Beijing og bli en del av Kina.

Konflikten har blitt mer intens siden 2016, og Kina har trappet opp det militære, diplomatiske og økonomiske presset mot øya.

Ifølge det taiwanske forsvarsdepartementet har kinesiske fly fløyet inn i den taiwanske kontrollsonen 555 ganger det siste halvåret. Dette tilsvarer en kraftig økning sammenlignet med samme periode i fjor.