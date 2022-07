Ny omikronvariant påvist i Danmark

NTB

Den nye omikronvarianten BA 2.75 er blitt påvist i Danmark. Eksperter påpeker at varianten sprer seg raskt.

Omikronvarianten ble først oppdaget i India i mai og har siden spredt seg til over ti land. Sist ut er Danmark, som påviste varianten hos en danske som hadde oppholdt seg i Sør-Europa.

Verdens helseorganisasjon (WHO) følger nøye med på spredningen, men har ikke fått analysert varianten grundig ennå.

– Denne undervarianten ser ut til å ha et par mutasjoner i piggproteinet, så vi må følge med på det, sier WHO-forskeren Soumya Swaminathan.

Det er for tidlig å slå fast om varianten smitter mer eller om den gir mer alvorlig sykdom, mener WHO. Det globale helseinstituttet i Genève opplyser at varianten kan være mer smittsom enn BA 5-varianten.