Ukraina på offensiven: Har én million mann, nye våpen og vil ta tilbake områder i sør

Etter at russerne har gjort betydelige fremskritt i Øst-Ukraina de siste ukene, kommer det nå flere signaler om et Ukraina på offensiven.

Tilbaketrekningen fra Lysytsjansk til tross, det ukrainske forsvaret er fortsatt fremoverlent i krigen mot okkupasjonsmakten Russland.

I et intervju med britiske The Times søndag avslørte den ukrainske forsvarsministeren, Oleksij Reznikov, at de fortsatt har en styrke på rundt én million mann til disposisjon.

700.000 soldater

Denne millionen skal bestå av omtrent 700.000 soldater og resten grensevakter, politi og nasjonalgarden, ifølge NTB som omtaler intervjuet.

Styrkene skal være aktuelle for en eventuell gjenerobring av kystområdene og Sør-Ukraina.

Ifølge BBCs forsvarskorrespondent Jonathan Beale er disse landområdene viktige for landets økonomi.

Som en av verdens største produsenter av korn er havnene ved Svartehavet avgjørende for å få eksportert varene til resten av verden.

– Vi forstår at dette er veldig nødvendig for landet vårt. Presidenten har gitt ordre til de militære lederne om å legge planer, sier Reznikov i intervjuet.

Storbritannia får ros

Ifølge NTB understreker imidlertid forsvarsministeren at leveranser av våpen og ammunisjon er avgjørende.

Han skal ha berømmet Storbritannia for å spille en nøkkelrolle i å modernisere landets våpenbeholdning med effektive NATO-våpen, skriver BBC.

Krigen i Ukraina har gått hardt utover landets jordbrukseksport. Ukrainske styrker ønsker å ta tilbake havner ved Svartehavet for å bedre situasjonen.

Ny våpenavtale

Enda et offensivt signal som kan bekymre russerne kom forrige uke.

Da ble en ny våpenavtale mellom USA og Ukraina gjort kjent, ifølge The Moscow Times.

Avtalen skal være verdt opp mot 400 millioner dollar, ifølge avisen, og skal inkludere fire nye våpen av typen «M142 High Mobility Artillery Rocket Systems» (HIMARS).

Ukrainske HIMARS-våpen – som etter den nye leveransen vil telle 12 stykk – skal virke urovekkende på høytstående russere.

Igor Girkin som tidligere var høyerestående offiser i separatisthæren i Øst-Ukraina skal ha opplyst om at Russland har lidd «store tap i både menn og utstyr» kun i løpet av en uke etter angrep fra ukrainske HIMARS-våpen.

Tidligere militærtopp for pro-russiske styrker i Øst-Ukraina, Igor Girkin.

– Russiske luftvernsystemer… viste seg å være ineffektive mot massive angrep fra HIMARS-missiler, skrev Girkin på meldingstjenesten Telegram på søndag, ifølge The Moscow Times.

70 kilometers rekkevidde

Ifølge avisen kan missilene nå mål så langt som 70 kilometer unna.

Dette gir ukrainske styrker anledning til å treffe mål langt innenfor frontlinjen til Russland, og det fra steder som er utenfor rekkevidde for russisk artilleri.

Mandag meldte for eksempel russisk-støttede separatister i Donetsk at ukrainske missiler hadde truffet mål flere kilometer bak den russiske frontlinjen, da landsbyen Stepano-Krinka ble angrepet.

Likevel skal en ukrainsk storoffensiv la vente på seg, ifølge BBC-korrespondent Jonathan Beale.

– Jeg har blitt fortalt at vestlige politikere allerede har gjort det klart for ukrainske senior-politikere og militærtopper at nå er ikke tiden for å forsøke å lansere en stor motoffensiv, skriver han i en analyse for den britiske rikskringkasteren.