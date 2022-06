Ukrainas president ba om både penger og våpen under Nato-toppmøtet

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte til Nato via videolink onsdag. Foto: NTB / Reuters

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ba om både avanserte våpen og penger da han talte under Nato-toppmøtet i Madrid onsdag. Samtidig advarte han Europa mot Putins intensjoner.

– Dette er ikke en krig som Russland kun fører mot Ukraina. Dette er en krig som føres for å kunne diktere forholdene i Europa og hvordan fremtidens verdensorden skal se ut, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj under sin digitale tale under Nato-toppmøtet i Madrid. Det skriver Reuters.

Videre tryglet presidenten om mer avanserte våpen fra Nato-medlemmer.

– Dette er hvorfor det absolutt er nødvendig å støtte Ukraina med våpen, kapital og sanksjoner mot Russland, sa Zelenskyj og påpekte at Ukraina trenger moderne missiler og luftvern for å kunne motvirke russisk artilleri.

– Ved å forsyne oss med dette kan vi bekjempe Russlands taktikk som ødelegger byer og terroriserer sivile.

49 milliarder kroner i måneden

Ifølge Zelenskyj koster krigen Ukraina fem milliarder dollar i måneden, noe som tilsvarer rundt 49 milliarder kroner.

– Finansiell støtte er nå like viktig som våpenstøtte, vi trenger fem milliarder dollar i måneden. Dette er fundamentalt. Det er eksakt det vi trenger til forsvar og sikkerhet, sa presidenten.

Advarer Øst-Europa

Ifølge Zelenskyj kommer ikke Putin til å stoppe hvis Russland tar ukrainske områder i sør og Donbas-regionen i det østlige Ukraina, hvor de hardeste kampene har funnet sted.

– De vil absorbere by etter by i Europa, som den russiske ledelsen mener er deres eiendom, og ikke uavhengige stater. Dette er Russlands virkelige mål, sa Zelenskyj, ifølge Reuters.

– Spørsmålet er; hvem er Russlands neste offer? Moldova? Baltikum? Polen? Svaret er alle.