ISW: General Aleksander Dvornikov er trolig degradert av Putin – kan tyde på alvorlig krise i Kreml

Generalen ble utpekt som Putins redningsmann. Nå tyder nye rapporter på at «Slakteren fra Syria» allerede fått sparken eller er i ferd med å få det.

Den høyt dekorerte generalen kan vise til solid erfaring og resultater i tidligere kriger.

Da Vladimir Putin i slutten av april ga ham jobben med å få den russiske krigsmaskinen på offensiven, var flere spent på hvordan det ville påvirke krigens gang.

Nå går det rykter om at Alexandr Dvornikov (60) trolig er fjernet fra oppdraget.

Ifølge Institute for the study of war (ISW) oppgir flere uavhengige kilder at generalen ikke lenger leder Russlands blodige krig mot broderfolket i Ukraina.

Kilder: Overdrevent alkoholbruk og manglende tillit

En gruppe undersøkende journalister i Bellingcat skrev 17. juni at Putin planlegger å erstatte Dvornikov som øverstkommanderende for invasjonen.

Årsaken skal være overdrevent alkoholbruk og manglende tillit fra russiske styrker, skriver Berlingske.

Den russiske reserveoffiseren Oleg Marzoev skal 21. juni ha hevdet at russiske militære tjenestemenn snart vil utnevne generalen for hæren, Sergey Surovikin, til nyl sjef for det sørlige militærdistriktet og erstatte Alexander Dvornikov.

«Vitner om en alvorlig krise innen den russiske overkommandoen»

Den nye omrokkeringen blir omtalt som «et drastisk skritt som vitner om en alvorlig krise innen den russiske overkommandoen, og muligens en utrensking av Kreml», skriver Kyiv Post.

Alexandr Dvornikov fikk kallenavnet «Slakteren av Syria» for sin ekstreme brutalitet da han hadde ansvaret for de russiske styrkenes operasjoner under den blodige borgerkrigen i Syria.

Generalen ble i 2016 tildelt Russlands fremste æresmedalje. Nå er han ikke sett på flere uker. Samtidig raser kampene mellom ukrainske og russiske styrker for fullt i Øst-Ukraina.