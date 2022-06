Sergej Kirijenko – mannen det sies skal styre et russisk Donbas

Russlands president Vlaidmir Putin i samtale med første nestleder for den russiske presidentadministrasjonen, Sergej Kirijanko. Mannen som er spådd til å lede et annektert Donbas, og som har fått i oppgave å forme et nytt bilde av Russland etter krigen.

I dag er Sergej Kirijenko første nestleder i den russiske presidentadministrasjonen. Hvis Russland klarer å annektere Donbas, vil han bli regionens øverste leder, sier kilder. Slik har han klart å bli en av Putins «visekonger».

Sergej Kirijenko Alder: 59 år, født 26. juli 1962 Yrke: Første nestleder i den russiske presidentadministrasjonen. Tidligere statsminister i Russland og leder for det russiske atomselskapet Rosatom Sivilstatus: Gift Barn: 3 barn Aktuell som: Ryktes å være utpekt som leder av et fremtidig russisk annektert Donbas

I forrige uke publiserte den Kreml-vennlige avisen Izvestia en slags kronikk signert Sergej Kirijenko, første nestleder i den russiske presidentadministrasjonen.

I innlegget lover Kirijenko å gjenoppbygge Donbas-regionen, selv om det skulle gå utover levestandarden «i resten av Russland».

Innlegget ble slettet like etter at det ble publisert. Mange mener derfor det tyder på at innlegget ble publisert for tidlig, og at det var ment for publisering hvis Russland klarer å annektere Donbas-regionen.

At innlegget var signert Kirijenko, er trolig ikke tilfeldig.

Ifølge tankesmia Institute for the Study of War (ISW) skal ukjente Kreml-tjenestemenn ha uttalt at Kirijenko vil bli utnevnt som leder av et fremtidig nytt russisk føderalt distrikt som skal omfatte Donbas, og de okkuperte områdene i Kherson og Zaporizjzja.

Han skal også ha fått i oppgave å forme bildet av Russland etter krigen. Både blant egen befolkning og oss utenfor.

Så hvem er han, og hvordan har han klart å blitt en av Putins mest betrodde menn?

Russlands yngste statsminister

For mange er Kirijenko kanskje mest kjent som Russlands yngste statsminister.

I 1998, i en alder av 35 år og under president Boris Jeltsin, satt Kirijenko fire måneder som statsminister. Han måtte gå av da han med flere fikk skylden for at Russlands gjeld på kort tid økte med ti milliarder dollar.

Kirijenko var imidlertid ikke ferdig i politikken, og hadde ulike verv før han i 2005 ble leder for det russiske atomselskapet Rosatom i 2005. Der jobbet han til han i 2016 ble første nestleder i den russiske presidentadministrasjonen.

Russlands tidligere president Boris Jeltsin (t.h.) sammen med en pur ung Sergej Kirijenko, den gang statsminister i en alder av 35 år.

Kirijenko har hatt fokus på innenrikspolitikk i Russland, og har blant annet hatt ansvaret for å gjennomføre guvernørvalg.

Jobben har også gitt ham eksklusiv tilgang til Russlands president Vladimir Putin. En tilgang han har brukt godt, skal vi tro kilder det uavhengige russiske nettstedet Meduza har snakket med.

Nettstedet spekulerer også i om Kirijenko allerede nå har begynt jobben for å bli den neste presidenten av Russland.

– Han fant en måte å komme på Putins agenda

Kirijenkos gode forhold til Putin skal ha gjort han til presidentens utpekte i Donbas.

Ifølge Meduza fikk Kirijenko denne utnevnelsen etter et personlig møte med Putin hvor han presenterte sin visjon for «spesialoperasjonen», det Russland kaller krigen i Ukraina.

Kirijenko skal blant annet ha kommet med ideer om hvordan russiske myndigheter bør håndtere de nylig okkuperte områdene og mente innbyggerne tydelige måtte se at Russland var kommet for å bli der.

Dette skal ifølge Meduzas kilder i Kreml være nøyaktig det Putin ville høre.

– Putin er veldig involvert i krigen og i situasjonen i Donbas, pluss at han er interessert i utenrikspolitikk. Han bryr seg lite om innenrikssaker, som han mener er i orden. For å opprettholde konstant kontakt med presidenten, må du finne en plass for deg selv på denne agendaen. Kirijenko fant en, sier en kilde til Meduza.

«Russland etter krigen»

Kirijenko skal også ha fått i oppdrag å forme bildet av Russland etter krigen.

Ifølge Meduza skal flere akademikere og statsvitere ha blitt bedt om å gi innspill til denne kampanjen, eller kampanjene, da de vil gi et annet bilde av seg selv utad og mot den russiske eliten, enn de vil til sitt eget folk.

En tenketank med sterk Kreml-tilknytning, The Social Research Expert Institute (EISI), skal være aktivt involvert i denne idédugnaden. De skal ha foreslått at Russland utad skal fremstille seg selv som et slags «frihets kontinent» for høyreorienterte mennesker fra hele verden. Og da høyreorientert som i en tradisjonell og konservativ person, inspirert av Silvio Berlusconi og Viktor Orbán.

– Putin ønsker å se Russland som et «ekte, høyreorienterte, tradisjonelt Europa» uten pride-parader, eller påvirkning fra minoriteter og USA, sier en kilde til Meduza.

Kilden legger til at Kirijenko skal ha hatt et klart konsept om hvordan å få til dette.

Russlands neste president?

Den siste tiden skal Kirijenko ha vist seg mer og mer i offentligheten.

Blant annet var han på avdukingen av «Bestemor Z»-monumentet i Mariupol, besøkt Kherson i militæruniform og holdt flere taler for skolebarn og studenter.

Kilder Meduza har snakket med tror Sergej Kirijenko sikter seg inn på å bli Russlands neste president.

Det, og at hans nære kontakt med Putin mener Meduzas kilder nær Putin-administrasjonen er tegn på at Kirijenko sikter seg inn på presidentrollen selv.

Han mangler derimot relasjoner til store bedrifter og andre innflytelsesrike myndighetspersoner i Russland. Men trumfkortet hans er det gode forholdet til Putin, og det faktum at han har vært med på å utnevne de fleste av Russlands guvernører.

En av Meduzas kilder går til å med så langt og kaller han «visekonge» av Donbas, og mener han bare kommer til å klatre oppover i gradene.