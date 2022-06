Russiske medier: Vlaidmir Putin skal holde en svært viktig tale fredag

Russlands president Vladimir Putin skal fredag holde en svært viktig og meget interessant tale, melder russiske medier, uten å oppgi noe om innholdet.

Talen skal holdes på St. Petersburgs internasjonale økonomiske forum (SPIEF), melder Sky News , som oppgir russiske medier som kilde for opplysningene.

Vanligvis deltar en rekke utenlandske politikere og næringslivsledere på konferansen i Russlands nest største by, men i år vil det være langt færre gjester fra andre land som følge av Russlands krig mot Ukraina.

Utsendinger fra blant annet Kina kommer derfor til å gis en mer sentral plass.

Kremls talsmann Dmitrij Peskov hevder overfor russiske medier at vestlige tjenestemenn har lagt press på enkelte deltakere i et forsøk på å få dem til ikke å delta.

Kina vil trappe opp støtten

Tidligere onsdag fortalte Kinas president Xi Jinping sin russiske kollega Vladimir Putin at Kina vil trappe opp støtten til Russland knyttet til sikkerhet og økonomi.

Presidentene Vladimir Putin og Xi Jinping i den kinesiske hovedstaden Beijing i begynnelsen av februar. Foto: Aleksej Druzhinin / Sputnik / Pool / AP / NTB Les mer Lukk

Etter at Russland invaderte Ukraina, har Kina balansert det nære forholdet til Russland med frykt for å bli rammet av sanksjoner hvis støtten blir for tydelig.

Onsdag snakket de to presidentene på telefon.

– Kina vil fortsette å støtte Russland i saker som handler om kjerneinteresser og viktige bekymringer som suverenitet og sikkerhet, skal Xi ha sagt, ifølge statlige kinesiske medier.

Kort tid senere sa Kreml i en uttalelse at Xi og Putin er blitt enige om å øke samarbeidet innen energi, økonomi, industri, transport og andre felter som følge av Vestens sanksjoner mot Russland.

USA: – For mye står på spill

Leveransene av vestlige våpen til Ukraina må økes ytterligere, mener USAs forsvarsminister Lloyd Austin.

– Vi kan ikke miste dampen. For mye står på spill. Ukraina står overfor et avgjørende øyeblikk på slagmarken, sa Austin på et møte i Brussel onsdag.

Regjeringen i Ukraina har bedt om tyngre våpen for å kunne stå imot de russiske styrkene i Øst-Ukraina.