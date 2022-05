Høytstående IS-medlem skal være pågrepet i Tyrkia

NTB

Et høytstående medlem i terrororganisasjonen IS skal ha blitt pågrepet i Istanbul ifølge tyrkiske myndigheter. De vil ikke bekrefte om det IS-lederen selv.

Tyrkiske medier har tidligere meldt at det er IS-leder Abu Assan al-Hashimi al-Qurashi som er pågrepet. Tyrkiske myndigheter vil derimot ikke gå ut med informasjon om identiteten til den pågrepne.

Men et medlem av IS' ledergruppe ble pågrepet forrige uke, forteller en anonym tjenesteperson til AFP.

Abu Hassan ble utnevnt til ny leder av IS i mars, en drøy måned etter at forgjengeren hans sprengte seg selv i luften under et raid utført mot huset hans av amerikanske styrker.