Erdogan ba Andersson stanse støtte til terrorgrupper

President Recep Tayyip Erdogan har snakket med lederne i både Sverige, Finland og Nato om Tyrkias vilkår for å slippe de nordiske landene inn i Nato.

Erdogan sa tidligere i uka nei til å ta imot svenske og finske delegasjoner til Tyrkia. Men lørdag hadde han separate samtaler med både statsminister Magdalena Andersson og president Sauli Niinistö.

I telefonsamtalen med generalsekretær Jens Stoltenberg samme dag gjentok Erdogan sine betingelser for å gi grønt lys til de nordiske landenes søknader, ifølge presidentens kontor.

– Med mindre Sverige og Finland tydelig viser at de vil stå i solidaritet med Tyrkia i grunnleggende saker, spesielt i kampen mot terrorisme, vil vi ikke være positivt innstilt til disse landenes Nato-medlemskap, sa Erdogan.

Alle Natos 30 medlemsland må være enige dersom nye medlemmer skal inn i alliansen.

– Vi er enige om at alle medlemslandenes sikkerhetsproblemer må tas hensyn til, og at vi må fortsette med samtaler for å finne en løsning, tvitrer Jens Stoltenberg.

Våpenkrav

Da Erdogan var på tråden med statsminister Magdalena Andersson, ga han Sverige beskjed om å oppheve restriksjonene på eksport av våpen til Tyrkia, ifølge den tyrkiske presidentens kontor. Forbudet ble innført i 2019 som følge av tyrkernes militæroffensiv i Nord-Syria.

Erdogan gjentok også at han forventer at Stockholm tar «konkrete og seriøse skritt» i møte med det kurdiske arbeiderpartiet PKK og andre væpnede grupper som Tyrkia anser som terrorister.

Tyrkia hevder at Sverige beskytter medlemmer av terrorstemplede PKK og krever at Sverige utviser 30 personer. Spørsmålet anses å være avgjørende for at Tyrkia skal tillate et svensk medlemskap i Nato, skriver det svenske nyhetsbyrået TT.

– Sveriges politiske og finansielle støtte, samt våpenstøtte til terroristorganisasjoner, må ta slutt, sa Erdogan til Andersson ifølge den tyrkiske presidentens kontor.

«Åpen og direkte»

Andersson omtaler samtalen som «et viktig signal om at vi ser fram til å fordype vårt samarbeid med Tyrkia. Både innenfor Nato, men også gjennom en forsterket bilateral dialog om kampen mot terrorisme, sier Andersson i en skriftlig kommentar» til TT.

Finlands president Sauli Niinistö omtaler sin samtale med Erdogan som «åpen og direkte». Finnen sa blant annet at Tyrkia og Finland som Nato-allierte kommer til å garantere for hverandres sikkerhet. Den nære dialogen mellom landene fortsetter, tilføyer Niinistö.

– En forståelse som ignorerer terrororganisasjoner som utgjør en trussel mot en Nato-alliert, er uforenlig med vennskaps- og allianseånden, sa Erdogan til Niinistö ifølge Erdogans kontor.

Nato-toppmøte

Storbritannias statsminister Boris Johnson snakket fredag med Erdogan for å forsøke å overbevise ham om at Sverige og Finland bør få bli med i alliansen. Han sa at de ville bli verdifulle nye medlemmer og ba Tyrkia forsøke å finne en løsning på uenighetene før Nato-toppmøtet i Madrid i juni.

Sveriges utenriksminister slo tidligere i uka tilbake mot de tyrkiske påstandene.

– På grunn av det vidt spredte feilinformasjonen om Sverige og PKK, vil vi minne om at den svenske regjeringen under Olof Palme var først etter Tyrkia til å liste PKK som en terrororganisasjon, allerede i 1984, sa utenriksminister Ann Linde fredag.

Hun la til at EU først fulgte etter i 2002.