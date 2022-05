– Det er klart at budskapet er urovekkende. Spørsmålet er hva som er annerledes nå. Tidligere har Finland fått forsikringer om at Tyrkia ikke vil legge noen hindringer i veien for Finlands og Sveriges eventuelle Nato-medlemskap eller forsinke prosessen, sier Marin til finske YLE.

Hun stiller seg også undrende til Erdogans uttalelser om at en finsk og svensk delegasjon til Tyrkia for å drøfte saken ikke er velkommen.

– Det er ikke spesielt oppmuntrende, men jeg tror den saken blir løst gjennom diskusjon, sier hun.

Erdogan sa mandag igjen at han ikke vil at Sverige og Finland blir Nato-medlemmer fordi de ikke vil utlevere folk han anser som terrorister, blant dem kurdere og tilhengere av kuppforsøket i 2016.