USA suspenderer komité som skulle avdekke desinformasjon

NTB

USAs sikkerhetsdepartement har suspendert en omstridt komité som skulle håndtere trusselen fra desinformasjon. Samtidig går komiteens leder Nina Jankowicz av.

Sikkerhetsdepartementet har som sitt ansvar å beskytte USA mot trusler, inkludert trusler mot valgsystemet, som kan komme fra desinformasjon og cyberangrep.

Men helt siden opprettelsen av komiteen ble kjent, har det kommet anklager om at den kan være en trussel mot selve ytringsfriheten i landet, og det har også versert konspirasjonsteorier om komiteen selv.

Det gjenstår å se om striden om komiteen og suspenderingen vil skade amerikanske tiltak for å forsvare seg mot desinformasjon som blant annet brukes som et våpen mot landet av Russland og andre motstandere.

Ministeren for indre sikkerhet, Alejandro Mayorkas, erkjenner at komiteen var blitt en hemsko for departementets øvrige arbeid.