Tidligere Nato-topp om Vladimir Putins neste stikk: – Vesten må forberede seg på verst tenkelige scenario

Med krigen mot Ukraina på vei inn i sin fjerde måned frykter flere eksperter at Russlands president vil bruke landets symboltunge helligdag til å mobilisere større styrker inn i krigen.

Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace sier til britiske medier at president Vladimir Putin kan bruke seiersdagen 9. mai til å annonsere en massemobilisering av reservestyrkene til et større angrep mot Ukraina.

Ifølge Wallace frykter britene at Putin under sin tale vil erklære en ny krig «mot verdens nazister» og dermed kunne ha en unnskyldning for å sende inn landets store reservestyrker for å få et sårt tiltrengt overtak på bakken i Ukraina.

Nytt budskap på seiersdag

Tidligere har flere eksperter spådd at den russiske presidenten hadde som mål å erklære en form for seier på den symboltunge dagen, men de russiske styrkene har møtte langt større motstand enn forventet og noe seiersbudskap virker ikke å være innen rekkevidde med under to uker igjen til 9. mai.

Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace tror Russland har endret taktikk for markeringen av seiersdagen 9. mai.

– Jeg blir ikke overrasket om han på seiersdagen erklærer at «vi er nå i krig med verdens nazister og vi trenger å mobilisere det russiske folk», sa Wallace til britiske LBC Radio.

9. mai feires som en stor festdag i Russland, til minne om seieren over Nazi-Tyskland i andre verdenskrig.

Forbered på det verste

Samtidig melder tidligere Nato-topp Sir Richard Sherriff at Vesten må forberede seg på «det verst tenkelige scenarioet» i konflikten.

– Det verst tenkelige scenarioet er krig med Russland. Ved å forberede seg på det verste, er det mer sannsynlig at det vil avskrekke Putin, for i bunn og grunn respekterer Putin at man viser styrke, sier Sherriff til BBC Radio 4.

Ifølge russiske militærkilder The Telegraph har vært i kontakt med, er det stor frustrasjon internt med at de russiske styrkene ga opp angrepet på hovedstaden Kyiv for å mobilisere i øst.

«De ønsker hevn for tidligere feilsteg og ønsker å gå dypere inn i Ukraina», skriver avisen.

Russiske kjøretøy i separatist-kontrollerte områder i nærheten av Mariupol, som ligger i Donetsk fylke. USA sier at russernes offensiv i Donbas i Øst-Ukraina ikke går like bra som planlagt. Foto: Aleksej Aleksandrov / AP / NTB

Etterretning: Går ikke etter planen

Både britisk og amerikansk etterretning hevder at Russlands nye militæroffensiv i Donbas-regionen øst i Ukraina ikke går som planlagt.

– Vi tror og vurderer det slik at de ligger bak skjema med tanke på hva de prøver å oppnå i Donbas, sier en høytstående tjenesteperson i det amerikanske forsvarsdepartementet til nyhetsbyrået DPA.

Russland hadde håpet på å gjøre langt større framskritt med å omringe ukrainske styrker, men de er blitt møtt med innbitt motstand, heter det videre.

– Som følge av kraftig ukrainsk motstand, har Russlands territorielle gevinst vært begrenset og de russiske styrkene er påført betydelige kostnader, het det i den åpne vurderingen fra britisk etterretning fredag.