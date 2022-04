Hevder Donald Trump stormet ut av Piers Morgan-intervju: – Så uærlig!

Den tidligere amerikanske presidenten Donald Trump (t.v.) stilte noe motvillig opp i et lengre intervju med Piers Morgan for TalkTV. I kjølvannet av promoen til intervjuet kommer det sterk skyts fra Trump-leiren om bevisst misleding fra produsentene.

Trump-leiren slår tilbake og viser til lydbevis, som skal vise at intervjuet mellom TV-presentatøren og den tidligere presidenten endte på en helt annen måte.

– Skru av kameraene. Så uærlig!

Slik avsluttes en kort promovideo av et lengre intervju mellom tidligere president Donald Trump og TV-profilen Piers Morgan til hans nye program Piers Uncensored på den nyopprettede plattformen Talk TV.

Se promoen lengre nede i artikkelen.

Intervjuet presenteres som «årets mest eksplosive» og skal vises på blant annet amerikanske og australske TV-kanaler mandag 25. april.

Morgan selv har brukt et lengre kommentarinnlegg i avisen New York Post på å skildre hvordan han måtte ha en lengre prat med presidenten like i forkant av intervjuet, da Trump visstnok hadde fått en liste med utsagn den tidligere vennen hadde kommet mot ham i offentligheten i kjølvannet av presidentvalget i 2020.

«Han nesten frådet og fortsatte å riste på hodet sakte og truende mot meg, som Don Corleone når han følte at han hadde blitt behandlet respektløst», skriver Morgan. Han hevder at etter litt godsnakking ble eks-presidenten overtalt til å likevel stille opp foran kamera til intervjuet, som ble gjort på Trumps Mar-a-Lago-eiendom i Florida.

Opprinnelig var det satt av 20 minutter til intervjuet, men det skal ha vart i nærmere 75 minutter.

Slår tilbake med lydklipp

Intervju-promoen har fått mye oppmerksomhet, men nå slår også Trump-leiren tilbake i en e-post til sine tilhengere.

«Piers Morgan, som resten av de falske nyheter-mediene, forsøkte å ulovlig og villedende redigere sitt lange og kjedsommelige intervju med meg», heter det i en uttalelse fra presidenten

Ifølge et lydopptak NBC News har fått tilgang til, skal de to personlighetene ha takket hverandre for intervjuet med en langt hyggeligere tone enn klippet fremstiller det som.

– Det var et flott intervju, sier Morgen tilsynelatende i lydklippet.

– Ja, kvitterer Trump.

– Tusen takk. Jeg setter veldig pris på det, sier Morgan så videre i lydklippet.

Trump: «Fake news media»

Taylor Budowich, Trumps kommunikasjonssjef sier til NBC News at produsentene med vilje villedende har redigert opptaket for å skape en konflikt.

«Forhåpentligvis vil de nå gjøre noen store endringer på det ferdige produktet. Dette viser bare hva jeg har å hanskes med av Fake news media», skriver Trump i pressemeldingen.

Britiske Piers Morgan har svart på Trump-utbruddet med en egen uttalelse på Twitter.

«God morgen her president! Det var et flott intervju, takk for tiden din. Beklager at du ble så frustrert over at jeg ikke tror at 2020-valget var rigget eller stjålet fra deg, men som jeg sa; hvor er bevisene dine? Dersom du har det, vis det til oss – eller akseptér resultatet og kom deg videre».

Morgan og Trump var personlige venner i en 15-års periode, et vennskap som kjølnet etter at Morgan tok avstand fra presidenten etter stormingen av Kongressen 6. januar 2021.