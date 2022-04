Ukrainsk kvinne flyktet fra britisk gård: – Det verste jeg har opplevd

Hundrevis av ukrainere har flyktet fra britiske gårder etter å ha levd og arbeidet under forhold som beskrives som «moderne slaveri». Nå føler de seg fanget i et fremmed land.

I 2021, før krigen i Ukraina brøt ut, kom de aller fleste sesongarbeiderne i Storbritannia fra Ukraina. Av de totalt 29.631 visumene gitt til sesongarbeidere, ble 19.920 gitt til ukrainere. En av dem var en ukrainske kvinne som nå har valgt å dele sin historie i et anonymt 3000 sider langt dokument via organisasjonen Work Rights Center.

I januar bestemte hun seg for å rømme fra gården hun arbeidet på, etter det hun beskrev som «moderne slaveri». Da hadde hun arbeidet på gården siden august. Kvinnen er IT-ekspert og midt i masterstudiene sine, og som mange andre ukrainere valgte hun å bruke sommeren på å tjene penger som sesongarbeider i Storbritannia. Hun og ektemannen, som snart er ferdigutdannet lege, pakket sakene og dro til England sammen sommeren 2021.

Nå kommer de seg ikke tilbake.

– Som å bli holdt til gissel

Hun hadde planer om å reise hjem igjen til Ukraina, så kom telefonen fra foreldrene om at hjembyen er under angrep fra russiske styrker.

– Vi, som mange andre, har rømt fra disse gårdene, og nå kan vi ikke dra hjem igjen. Det føles som å bli holdt til gissel i Storbritannia, og jeg føler meg totalt fanget, sier kvinnen til den britiske avisen The Guardian.

Hun og ektemannen har havnet utenfor systemet, verken registrert som flyktning eller som bosatt i Storbritannia, og arbeider svart for å holde seg gående i håp om å omsider kunne reise hjem igjen.

Da hun ankom Storbritannia var det i troen om at sesongarbeidere var godt beskyttet av rettigheter. Det viste seg å ikke stemme. Hun og ektemannen fikk jobb sammen som kirsebærplukkere på en gård i England.

– Det er det verste jeg har opplevd. Vi ble satt til å jobbe umenneskelige arbeidstider, og ble truet og skjelt ut dersom vi ikke klarte å fullføre dagsverket. Vi fikk heller ikke bruke hansker og jobbet til huden rett og slett ble skrellet av, forteller kvinnen.

Hun og ektemannen valgte å flykte fra gården januar 2022, etter å ha arbeidet der fem måneder. Siden har de tatt strøjobber, verken i stand til å dra hjem eller med rettigheter som flyktninger.

(Saken fortsetter under bildet),

Foreldreløse barn og tenåringer avbildet på en flyplass i Polen 21. mars, på vei til Storbritannia. Les mer Lukk

– De lever i frykt

En rapport publisert av Department of Food, the Environment and Rural Affairs (Defra) viser at arbeidsforholdene for sesongarbeidere er dramatisk forverret siden Storbritannia forlot EU. Hvor folk blant annet må arbeide uten tilgang på toalett og med manglende sikkerhetsutstyr. En tredjedel av arbeiderne er ukrainere, som nå opplever krig i hjemlandet sitt.

– Det er grusomt at hundrevis av ukrainere, som lever i frykt for sikkerheten til sin egen familie og venner, nå står igjen med utgåtte arbeidsvisum fordi de har måttet flykte fra britiske gårder, sier Graham O’Neill ved the Scottish Refugee Council.

O’Neill ber britiske myndigheter om å gi sesongarbeiderne status som flyktninger og hente familiemedlemmene deres til Storbritannia.