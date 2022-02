Myanmar støtter russisk invasjon

NTB

Kuppgeneralene i Myanmar støtter den russiske invasjonen av Ukraina, sier en talsmann til The New York Times.

– Når det gjelder Russland og Ukraina, så har Russland gjort sitt for å opprettholde egen suverenitet, og jeg syns at det er det rette å gjøre, sier en talsmann for militærjuntaen i Myanmar, brigadegeneral Zaw Min Tun.

– Russland er også et stort land i verden og viser at de spiller en hovedrolle i balansen for å opprettholde verdensfreden, sier han videre.