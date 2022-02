– Kina følger den nye situasjonen nøye, og vi ber om at alle parter utviser beherskelse og hindrer at situasjonen kommer ut av kontroll, sier talspersonen Hua Chunying i det kinesiske utenriksdepartementet.

Russland igangsatte torsdag et omfattende angrep på Ukraina.

Chunying vil ikke kalle militæraksjonen for en invasjon, og mener dette begrepet er «fordomsfullt».

– Ukraina-konflikten har en veldig komplisert historisk bakgrunn, og er et resultat av ulike faktorer, sier hun.

Kina har tidligere gitt USA og vestlige allierte skylden for å «fyre opp» Ukraina-krisen, og Chunying sa under et pressemøte onsdag at amerikanerne «helte bensin på bålet».