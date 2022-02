Covid-19 kan gi symptomer som ligner alzheimer

Forskere ved Columbia University i New York har sett på hjernen til ti personer som har dødd av covid-19 og funnet samme type endringer i hjernen som hos personer med Alzheimers sykdom. Funnet kan forklare hvorfor personer med langtidscovid ofte rammes av hukommelsessvikt og mental tretthet. Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB scanpix

NTB

Personer som har vært alvorlig syke med covid-19, kan få forandringer i hjernen som ligner dem man ser hos alzheimerpasienter, viser en studie.

Funnene er gjort av forskere ved Columbia University i New York. De har sett på hjernen til ti personer som har dødd av covid-19 og funnet samme type endringer i hjernen som hos personer med Alzheimers sykdom.

Funnet kan forklare hvorfor personer med langtidscovid ofte rammes av hukommelsessvikt og mental tretthet.

– Det er en interessant studie, men det er for tidlig å si at covid-19 øker risikoen for alzheimer. Men det finnes noen paralleller, påpeker professor og demensforsker Miia Kivipelto ved Karolinska Institutet til nyhetsbyrået TT.

Selv om den amerikanske studien er liten, støttes den av annen forskning.

– Det er flere studier som viser at covidpasienter som har ligget på intensivavdeling, har alzheimerlignende markører i blodet, forklarer Kivipelto.

Hun er en av forskerne på Karolinska som følger opp 60 personer som har vært alvorlig covid-syke. Noen av dem har opplevd endringer i blodkar i hjernen, mens andre har fått små blødninger i hjernen.