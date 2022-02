Eksperter: Kina kommer ikke til å redde Putin

Russland har en mektig alliert å løpe til nå som det gnistrer rundt dem i det geopolitiske landskapet, men kommer Kina til å stille opp?

Dersom Russland velger å invadere Ukraina har Europa og USA varslet at det vil straffe seg økonomisk for stormakten. USA har gjort det klart at de vil ilegge kraftige sanksjoner mot president Vladimir Putin og hans indre krets dersom Russland angriper Da er det ikke utenkelig at Russland kommer til å banke på døren hos sin mektige nabo i sør, men eksperter tror ikke Kina vil sette døren på gløtt.

«Ikke forvent at Kina kommer til å stille opp med stort mer enn støttende ord dersom USA og Europa står ved sitt og innfører kraftige sanksjoner» skriver analytiker og Asia-ekspert Laura He i CNN.

– Vi står sammen mot trusler

Russlands president møtte Kinas øverste hode Xi Jinping under fredagens OL-åpning i Beijing. Ifølge Kreml ble landslederne enige om å styrke samarbeidsforholdet sitt. Blant annet skal den russiske oljegiganten Rosneft ha lovet å styrke sin leveranse til Kina.

– Dersom vi velger å jobbe sammen vil vi kunne sørge for en trygg og stabil økonomisk utvikling, og stå sammen mot dagens utfordringer og trusler, sa Putin fredag.

De utfordringene kan bli enorme dersom landet velger å invadere Ukraina, noe Russland står fast ved at de ikke har tenkt å gjøre. En lovnad som verken USA eller Europa stoler på, og amerikanske lovgivere truer med å innføre «moderen av alle sanksjoner» dersom Russland går for langt. USAs reaksjon vil få selskap av sanksjoner fra Europa som forbigår de som ble innført da Russland annekterte Krim i 2014.

Kinas president Xi Jinping ønsket Putin velkommen til Beijing fredag. Les mer Lukk

Ut mot Nato

Kina, som står fjellstøtt ved sin allierte, har allerede gitt uttrykk for diplomatisk støtte til Russland. I en felles uttalelse fredag uttrykte Putin og Xi sin motstand mot all utvidelse av Nato, som de mener beveger seg østover. I tillegg har de to landene uttrykt bekymring over den nye forsvarsalliansen mellom Australia, Storbritannia og USA.

Ifølge Russland- og asiaekspert Alexander Gabuev har gnisningene mellom Vesten og Kina samt Vesten og Russland gjort båndet mellom de to supermaktene desto sterkere, hvor han løfter frem nye avtaler og økt antall militærøvelser som eksempler på dette.

– Kina vil bli hjemsøkt av dette

Det er likevel usikkert hvor langt Kina er villig til å gå dersom Russland havner i særdeles hardt økonomisk vær. Russland er avhengig av handel med Kina, men Kina er derimot slettes ikke like økonomisk avhengig av Russland.

Kina er Russlands største handelspartner og står, ifølge Verdens handelsorganisasjon, for 16 prosent av landets utenlandshandel. Russland står derimot kun for 2 prosent av Kinas handelsvolum, og utkonkurreres av både USA og EU.

– Sånn sett har Putin mer å vinne på å løse denne konflikten på et diplomatisk vis, sier den amerikanske Kina-eksperten ved Foundation for Defense of Democracies Craig Singleton til CNN.

– Kina må trø særdeles varsomt så de ikke havner i konflikt med Nato angående Ukraina. Deres økonomiske forhold til Russland er ikke stort nok til å kunne tåle konsekvensene. En slik beslutning vil komme til å hjemsøke Kina i lang tid, sier forsker Alex Capri ved Hinrich Foundation.

Ifølge Singleton vil en Ukraina-krise i storskala «sende sjokkbølger» gjennom verdens energi- og metallmarkeder. Det vil påvirke den globale økonomien enormt, noe Kina ikke kan risikere.