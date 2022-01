Ny forskningsstudie: Én genvariant kan gi bedre beskyttelse mot covid-19

Hovedfunnet i studien er at forskere nå har identifisert en genvariant som gir opptil 20 prosent bedre beskyttelse mot sykehusinnleggelse. (Illustrasjonsfoto: National Institutes of Health via AP)

Genene dine kan være helt avgjørende for hvor syk du blir etter å ha blitt smittet av coronavirus.

Det viser en ny, stor internasjonal studie ledet av forskere ved Karolinska Institutet.

Hovedfunnet i studien er at forskere nå har identifisert en genvariant som gir opptil 20 prosent bedre beskyttelse mot sykehusinnleggelse.

Nesten halvparten av den europeiske befolkningen har innebygget beskyttelse mot covid-19. For hver tiende europeer kan beskyttelsen være opptil dobbelt så stor.

Opptil 80 prosent av personer med afrikansk avstamning har den ekstra beskyttelsen, ifølge studien publisert av Nature.com.

– Det kan dreie seg om 20 prosent beskyttelse

Forskerne har påvist at menneskene som emigrerte fra Afrika for 50.000 til 60.000 år siden ikke hadde det beskyttende genet med seg.

Ikke-afrikanerne som i dag er bærer av genvarianten har derimot fått dette fra neandertalerne, som homo sapiens formerte seg med før neandertalerne døde ut for drøyt 30.000 år siden, skriver Aftonbladet.

– Vi vet ikke, men vi mener at man får enda bedre beskyttelse av et dobbelt sett. Det kan dreie seg om 20 prosent beskyttelse mot å havne på intensiven, sier Hugo Zeberg, forsker ved Institutt for nevrovitenskap ved Karolinska Institutet. Han viser her til individer som har arvet den spesielle genvarianten fra både mor og far.

Ifølge den svenske studien utvikler den beskyttende genvarianten et langt protein, som igjen er mer aktivt med å sette i gang nedbrytningen av rna-virus i kroppen. Det lange proteinet har tidligere vist seg å ha en beskyttende effekt mot sars, hepatitt C og vestnil-feber.

Kan gi nye og mer effektive medisiner

Studien tok utgangspunkt i et funn fra slutten av 2020 hvor forskerne oppdaget at en bestemt del av menneskets DNA ga 20 prosent lavere risiko for å utvikle en alvorlig infeksjon som følge av coronaviruset. Men det er først nå forskerne har påvist hvilket gen som var utslagsgivende.

– Dette er kanskje noe av det mest overraskende aspektet i hele studien, hvor viktig det var å inkludere ulike aner. Vi trenger mangfold i genetisk forskning, sier forsker Hugo Zeberg til NRK.

Den nye oppdagelsen om genenes betydning for hvor godt eller dårlig ulike mennesker er beskyttet mot å utvikle alvorlig sykdom, kan gi startskuddet til utvikling av nye og mer effektive medisiner i kampen mot viruset.