Tyskland stenger ned for uvaksinerte – vaksinepåbud kan bli aktuelt

NTB

Tyskland innfører en rekke strenge tiltak for uvaksinerte, som blant annet nektes adgang til kultur- og fritidsarenaer. Snart kan vaksineplikt bli aktuelt.

Økt smitte fører til at Tyskland innfører en rekke restriksjoner som gjelder kun for dem som ikke har tatt coronavaksine, deriblant omfattende begrensninger på sosiale kontakter.

– Kultur- og fritidsaktiviteter vil kun være åpent for fullvaksinerte eller de som har vært covid-syke, kunngjorde Angela Merkel torsdag ettermiddag.

Tiltaket omfatter ikke butikker som selger matvarer, medisin og andre nødvendige produkter, påpeker den avtroppende statsministeren.

Maks to gjester

Private samlinger for uvaksinerte begrenses til én husholdning pluss to personer. Uvaksinerte vil heller ikke kunne slippe inn på landets mange julemarkeder.

Det innføres i tillegg en rekke tiltak som gjelder for alle landets borgere. Blant annet vil nattklubber holdes stengt dersom smitten passerer et gitt nivå i regionen. I tillegg innføres det nye begrensninger på antall tilskuere på idretts- og kulturarrangementer. Maks 30 til 50 prosent av sitteplassene skal fylles.

Det blir også forbud mot fyrverkeri på nyttårsaften for å hindra at folk samles i store grupper.

Vaksinepåbud?

Vaksineprogrammet i Tyskland har gått noe tregere enn andre europeiske land. I Portugal og Spania er henholdsvis 86 og 79 prosent av den voksne befolkningen fullvaksinert, mens andelen er over 71 prosent i Norge.

68,7 prosent av den tyske befolkningen er fullvaksinert, et stykke under regjeringens mål om 75 prosent.

Regjeringen har tidligere vært noe skeptisk til å innføre et påbud om å vaksinere seg, men det har vært et klart stemningsskifte i befolkningen den siste tiden. På vei ut av politikken sier nå også Merkel at hun er positiv til forslaget.

– Gitt situasjonen synes jeg det er på sin plass å innføre obligatorisk vaksinering, sier Merkel.

Hennes etterfølger Olaf Scholz, som tar over roet om få dager, har allerede sagt at forslaget om vaksinepåbud vil bli stemt over i nasjonalforsamlingen når han tar over.

Smitten er på vei opp i Tyskland, og torsdag ble det registrert over 73.000 nye smittetilfeller i landet. Det nåværende smittetrykket er 439,2 smittede per 100.000 innbyggere siste sju dager, men variasjonen er stor mellom Tysklands 16 delstater.

Flere land innfører vaksinepåbud

Tyskland kunngjorde nylig at de vil innføre obligatorisk vaksinering for helsearbeidere og soldater.

Dersom dette etter hvert altså utvides til å også gjelde den øvrige befolkningen, vil de gå i nabolandet Østerrikes fotspor, som planlegger å kreve at alle borgere coronavaksineres fra februar.

Hellas har innført vaksinepåbud for alle over 60 år. Grekere som ikke vaksinerer seg mot covid-19, vil få bøter dersom de nekter dette.

Tidligere denne uka sa EU-kommisjonens sjef Ursula von der Leyen at det var på tide å vurdere vaksinekrav, selv om hun samtidig understreket at dette må være opp til hvert enkelt land.