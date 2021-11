Omikron kan være påvist i Tyskland og Tsjekkia

En person som har kommet tilbake fra Sør-Afrika bærer på flere omikrontypiske mutasjoner og har blitt isolert i hjemmet sitt mens han venter på flere prøver, skriver helseminister Kai Klose i delstaten Hessen på Twitter.

I Tsjekkia etterforskes et mistenkt tilfelle av omikron som ble oppdaget hos en person som var i Namibia, opplyser en talsperson for landets folkehelsemyndighet i en uttalelse som nyhetsbyrået Reuters har lest.

Tidlig lørdag kunngjorde de nederlandske helsemyndighetene at 61 av rundt 600 passasjerer fra to flygninger fra Sør-Afrika testet positivt for corona på flyplassen Schiphol i Amsterdam.

De er isolert på et hotell nær flyplassen der det tas nye prøver for å undersøke om noen av de infiserte bærer på omikronvarianten.

Passasjerer som har testet negativt og som forblir i Nederland forventes å isolere seg hjemme. De som ikke bor i Nederland får reise videre, ifølge landets folkehelsemyndighet.