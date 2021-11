Republikanerne betaler Trumps advokatregninger

NTB

Republikanernes nasjonalkomité (RNC) bruker partiets penger til å betale en advokat for tidligere president Donald Trump i New York.

Det bekrefter en talskvinne for partiet overfor Washington Post.

Republikanerne har betalt nærmere 1,1 millioner kroner til et advokatfirma som Trump hyret inn i april. Trump ba om å få hjelp med å betale advokatregningene i sommer, og RNC valgte å gå med på dette nylig.

Trump blir etterforsket av statsadvokaten i Manhattan og New Yorks justisminister. Det er ingenting som tyder på at etterforskningene dreier seg om Trumps presidentperiode eller valgkamper.

RNC betaler ikke regningene til Trump i andre rettsoppgjør, blant annet de som dreier seg om stormingen av Kongressen 6. januar.

– Det er svært viktig for oss å forsvare president Trump og hans bedrifter, ettersom han er leder for vårt parti. Det er helt passende for RNC å bistå ham i å kjempe tilbake mot demokratenes endeløse heksejakt og angrep mot ham, skriver nasjonalkomiteen i en uttalelse.